Harburg/Wilhelmsburg. Ging es um intime Fotos auf dem Handy? Paar soll Ex-Liebhaber der Frau mit Fäusten, Tritten und einem Messer übel zugerichtet haben.

Vor dem Amtsgericht Harburg begann am Montagmorgen der Prozess gegen Yasemin A. und den Mitangeklagten Özcan K.. Beide werden beschuldigt, ihr Opfer Murat S. am 10. September vergangenen Jahres im Finkenrieker Hauptdeich in einen Hinterhalt gelockt und schwer verletzt zu haben. Was genau spielte sich in jener Nacht in Wilhelmsburg ab? Und warum? Vieles deutet darauf hin, dass es um intime Fotos auf einem Handy ging. Und vielleicht um eine versuchte Erpressung.