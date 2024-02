Die 82-Jährige hat am Vormittag eine Seniorenresidenz in Hamburg-Marmstorf verlassen. Sie könnte in akuter Gefahr sein.

Wo ist Ilse Thiemann? Die Polizei Hamburg sucht öffentlich nach der 82 Jahre alten Frau. Thiemann hat am Freitagvormittag (9. Februar) gegen 11.15 Uhr eine Seniorenresidenz am Binnenfeld im Stadtteil Marmstorf verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt.

Eine Suchaktion, bei der auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, blieb erfolglos. „Aufgrund ihrer Orientierungslosigkeit sowie ihres allgemeinen Gesundheitszustandes ist eine akute Gefährdung der Seniorin nicht auszuschließen“, schrieb die Polizei am Abend.

Polizei Hamburg sucht vermisste Ilse Thiemann

Sie beschreibt Ilse Thiemann wie folgt:

circa 160 cm groß

scheinbares Alter: Anfang 80

schlank

dunkle, mittellange Haare mit Pony

führt vermutlich einen Gehwagen (Rollator) mit sich

Hinweise werden unter Telefon 040 4286-56789 und in allen Dienststellen entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 wählen.