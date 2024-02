Neuenfelde. Anwohner sind genervt, können den Ort teils kaum verlassen. Sie fordern schnelle Abhilfe, Klarheit und nachhaltige Vorbeugung.

Drei Rohrbrüche innerhalb kurzer Zeit legten den dörflichen Hamburger Stadtteil Neuenfelde in diesen Tagen lahm. Als würde der Verkehrsteufel mit den Neuenfeldern Malefiz spielen, waren in kurzer Reihenfolge die wichtigsten Strecken im Stadtteil nicht mehr befahrbar. Erst eine der drei Sperrungen ist mittlerweile aufgehoben. Bei den beiden anderen dauert es an der Hasselwerder Straße noch wenige Tage, an der wichtigen Kreuzung Nincoper Straße/Nincoper Deich noch zwei Wochen. Dabei kommt es vor allem darauf an, ob und wann die Bauleute Asphalt bekommen. Im Ort regt sich Unmut. Die Bezirksversammlung Harburg springt den Neuenfeldern nun bei und fordert Abhilfe und Aufklärung von der Verwaltung und von Hamburg Wasser.