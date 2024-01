Finkenwerder/Wilhelmsburg. Von Finkenwerder und Wilhelmsburg aus legten die Bauern den Hamburger Verkehr lahm – fast ungestört. So erklärt sich die Polizei.

Es war eine der Blockaden, die am Montag und Dienstag den Verkehr in weiten Teilen des Hamburger Südens zum Erliegen brachte: die Bauerndemo am Finkenwerder Ring. Doch was ist dort eigentlich passiert – und warum schaffte es die Polizei erst so spät, die Treckerblockade aufzulösen?