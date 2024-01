Marmstorf. „Mr. Tagesschau“ fand sich als Pate einer Wette auf einem Floß wieder. In der Mitte des Teichs traf er den örtlichen Schützenkönig.

Jens Riewa, genannt „Mr. Tagesschau“ und der Marmstorfer Schützenkönig Jochen Meyer trafen sich am Sonntagvormittag bei der Marmstorfer Teichwette: Beide wetteten traditionsgemäß, trockenen Fusses in die Mitte des Feuerteichs in Marmstorf gelangen zu können und sich dort auf dem idyllischen Dorfteich zu treffen. Die Wette findet seit vielen Jahren in Marmstorf statt. Organisiert wird sie von den Schützen des dörflichen Stadtteils im Süden Hamburgs

Jens Riewa und der Marmstorfer Schützenkönig Jochen Meyer auf dem Marmstorfer Feuerteich © HA -Ausriss | LENTHE-MEDIEN

Riewa bekam ein Floß, das dem Tagesschaustudio nachempfunden worden war. HSV-Fan Jochen Meyer erhielt sein Floß in Schwarz-Weiß-Blau. RIewa spendete seinen Wetteinsatz von 500 Euro an den Marmstorfer Schützenverein, der das Geld einem guten Zweck übereignen soll. Schützenkönig Jochen Meyer gibt seinen Wetteinsatz an die Feuerwehr Marmstorf. Rund 3000 Menschen, so die Veranstalter, kamen bei strahlendem Sonnenschein, um das Spektakel bei Bier und Bratwurst, Musik und netten Nachbarschaftsgesprächen zu sehen.

Das jährliche Event hatte im Jahr 2000 als Plagiat der Bremer Eiswette begonnen´, dann aber schnell seinen eigenen Charakter entwickelt und ist mittlerweile der inoffizielle Neujahrsempfang für geborene, zugezogene und gefühlte Marmstorfer.