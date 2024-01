Hamburg. Zwei Männer wollen Fahrkartenautomat an S-Bahnhaltestelle Fischbek ausrauben. Doch der Raub verläuft anders als geplant.

Zwei Männer hatten sich am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr an einem Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Fischbek im Bezirk Harburg zu schaffen gemacht. Die Unbekannten hantierten an dem Automaten herum und brachten schließlich einen Gegenstand zur Explosion.

Der Sprengversuch blieb allerdings ohne Erfolg. Die Männer flüchteten vom Bahnsteig in unbekannte Richtung. Jetzt sucht die Polizei Hamburg nach Zeugen und bittet öffentlich um Hinweise.

Polizei Hamburg sucht Zeugen: Männer wollen Automat in Neugraben-Fischbek sprengen

Die Täter hielten sich auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Stade auf, ehe sie die Flucht ergriffen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte bislang nicht fündig.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Normale Statur

Beide in dunkle Kapuzenjacke und dunkle Hose gekleidet

Einer der beiden führte eine schwarze Sporttasche bei sich und trug dunkle Schuhe. Der andere soll weiße Schuhe getragen haben

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

