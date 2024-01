Mann im Jogginganzug schlägt Busfahrer krankenhausreif

Täter flüchtete. Polizei sucht Zeugen. Tat geschah aus heiterem Himmel an Haltestelle vor beliebtem Shopping-Center in Harburg.

Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde an der Bushaltestelle Moorstraße (Phoenix-Center) ein Busfahrer von einem etwa 20 jährigen Mann unvermittelt angegriffen und schwerer verletzt.

Harburg. Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde an der Bushaltestelle Moorstraße vor dem Phoenix-Center ein Busfahrer von einem etwa 20 jährigen Mann unvermittelt angegriffen und so schwer verletzt, das er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Busfahrer des HVV hatte an der Haltestelle gestanden, als ein Unbekannter plötzlich gegen den Bus schlug. Als der Fahrer ausstieg, um nach einer möglichen Beschädigung zu schauen und den jungen Mann ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt ins Gesicht.

Großfahndung am Harburger Ring und auf dem alten Harburger Friedhof

Der stark blutende Busfahrer habe daraufhin die Polizei verständigt, schilderten Zeugen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten im Nahbereich rund um Tatort am Harburger Ring, im Phoenixviertel und auf dem alten Harburger Friedhof. Sie stoppten mehrere Fahrzeuge und kontrollierten die Insassen. Der gesuchte Schläger war allerdings nicht unter ihnen. Er konnte zunächst unerkannt flüchten, der Busfahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Der Angreiffer wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben, er soll ca. 1,70 Meter groß gewesen sein. Außerdem habe er helle Haut und dunkle Haare, zum Zeitpunkt der Tat habe er einen hellblauen Jogginganzug getragen. Zeugen die die Tat oder nachfolgendes Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden oder das Hinweistelefon der Polizei unter unter 040/4286-56789 anzurufen.