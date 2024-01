Tagesschausprecher Jens Riewa ist Pate der großen Teichwette

Harburg. „Guten Abend, meine Damen und Herren“, ist der erste Satz, den die meisten Menschen von Jens Riewa hören. Damit leitet der die Chefsprecher der Tagesschau seine Sendung ein. Wenn er am Sonntag, 28. Januar nach Marmstorf kommt, ist es allerdings noch zu früh für „Guten Abend!“: Um 11 Uhr wird er versuchen, trockenen Fußes auf die Mitte des Feuerteichs zu gelangen. Er ist der diesjährige Wettpate der „Teichwette“.

Die Marmstorfer Teichwette gelingt immer – nur wie, ist bis zuletzt eine spannende Frage

Das jährliche Event hatte im Jahr 2000 als Plagiat der Bremer Eiswette begonnen´, dann aber schnell seinen eigenen Charakter entwickelt und ist mittlerweile der inoffizielle Neujahrsempfang für geborene, zugezogene und gefühlte Marmstorfer. Der jeweils amtierende Marmstorfer Schützenkönig und ein prominenter Gast wetten, sich am letzten Sonntag im Januar trockenen Fußes in der Teichmitte treffen zu können. Das gelingt ihnen immer. Damit gewinnen sie ihre Wetteinsätze und spenden diese an wohltätige Zwecke.

Wie die „Kontrahenten“ zur Teichmitte gelangen, ist ihre Sache, Resultat ihrer Kreativität, und bis zuletzt geheim. Flöße, Boote, Pontonbrücken, eine Seilbahn, einen Kran und einen Heißluftballon hat man hier schon gesehen.

Riewa hat viele Talente und ungeahnte Berufserfahrung

Jens Riewa stammt aus dem Spreewald, hat also eine gewisse Affinität zu Wasserfahrzeugen. Andererseits ist er ausgebildeter Fluglotse und Beinahe-Bauingenieur. Es kann also spannend bleiben. Als Tagesschausprecher ist Riewa nicht fest angestellt, sondern freiberuflich auf Honorarbasis für den NDR tätig. Daneben moderiert er Shows und Sportveranstaltungen, schauspielert gelegentlich und trat auch schon in „The Masked Singer“ auf.

Mehr zum Thema

Schützenkönig Jochen Meyer und zirka 2000 Marmstorfer – das ist die durchschnittliche Zuschauerzahl des Events – freuen sich auf einen spannenden Vormittag, sowie auf Erbsensuppe, Würstchen und Kuchen, sowie Klaren, Bier und Kaffee. Die Erlöse aus diesen Verköstigungsaktivitäten gehen ebenfalls in den Spendentopf ein.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.