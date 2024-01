Harburg: Verkaufsoffener Sonntag mit Wintersport-Aktionen

Besucher können sich am Wochenende auf Snowboarden in der City und mehr freuen. Wo die Stationen stehen und welche Läden offen haben.

Harburg. Kaum ist das Weihnachtsgeschäft erfolgreich abgeschlossen, will der erste verkaufsoffene Sonntag am 7. Januar wieder viel Kundschaft in die Harburger City locken. Das Motto der von 13 bis 18 Uhr laufenden Verkaufsoffensive lautet: „Fit ins neue Jahr“. An vielen Stationen werden die Besucherinnen und Besucher zur sportlichen Bewegung animiert – keine schlechte Idee nach der weihnachtlichen Völlerei und anschließender guten Vorsätze für das neue Jahr.

Die Highlights der Harburger Einkaufsmeile werden am Sonntagnachmittag der Eiskletterberg am Lüneburger Tor und der Snowboard-Simulator im Untergeschoss des Phoenix-Centers sein. „Sowohl Sportbegeisterte als auch alle, die fit sind oder es werden möchten, dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen“, kündigt Antonia Marmon an, Geschäftsführerin des Harburg Marketing e.V. In der Harburg Info in der Hölertwiete erhalten Besucher eine Karte, mit der sie an verschiedenen Stationen Stempel sammeln und ein kleines Harburg-Geschenk gewinnen können. Damit werden die oft als Faustregel geforderten 10.000 Schritte am Tag garantiert erreicht.

Harburger Centermanagerin: Starkes Jahr 2023, gutes Weihnachtsgeschäft

Am Snowboard-Simulator lässt sich ausprobieren, wie sich Snowboard fahren anfühlt und herausfinden, wer sich am längsten auf dem simulierten Board halten kann. Das neue Geschäft im Phoenix-Center Kunz Hörsysteme bietet kostenlose Hörtests an. Center-Managerin Danijela Brko ist generell mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr sehr zufrieden: „Trotz aller bekannten Herausforderungen wie wirtschaftliche Unsicherheiten, Inflation und politische Krisen weist das Phoenix-Center sowohl im Hinblick auf die Umsätze als auch die Frequenzen eine erfreulich positive Entwicklung auf.“

Ihr Center sei besser besucht gewesen als 2022 „und auch der für den Einzelhandel so wichtige Dezember war frequenztechnisch stark, insbesondere am letzten Adventswochenende und zwischen den Feiertagen“, sagt Brko. Die ersten Rückmeldungen von Einzelhändlern zum Weihnachtsgeschäft seien durchweg positiv. „Nach der erfreulichen Entwicklung in 2023 schauen wir auch positiv auf das kommende Jahr“, so die Centermanagerin. „Der verkaufsoffene Sonntag ist ein toller Auftakt ins neue Jahr. Wir erwarten ein hohes Besucheraufkommen.“ Ein Höhepunkt liegt im Herbst 2024: Dann wird das Phoenix-Center 20 Jahre alt und plant dazu „einen bunten Blumenstrauß an Aktionen“.

Drei neue Mieter eröffnen bald in den Harburg Arcaden ihre Geschäfte

Positiv blickt auch Armin Bähr, Centermanager der Harburg Arcaden ins neue Jahr: „Ich bin mit dem Geschäftsjahr 2023 zufrieden, wir sind jetzt auf dem Vor-Corona-Niveau“, sagt er. Womöglich könne 2024 sogar noch besser werden: Die Harburger AOK-Geschäftsstelle wird vom Schloßmühlendamm in das erste Obergeschoss des Einkaufscenters ziehen, und „im ersten Quartal 2024 kommen zwei weitere Großmieter“, sagt Bähr. Die Namen verrät er noch nicht.

Das Einkaufszentrum Harburg Arcaden feierte im September 2022 sein 20-jähriges Bestehen.

Foto: Angelika Hillmer / Hillmer/HA

In den Arcaden wird es am Sonntag weniger sportlich als vielmehr kreativ zugehen: Der Künstler Sly wird gemeinsam mit Kindern in seinem Habibi-Atelier im ersten Obergeschoss basteln. Das Parkhaus ist an diesem Tag kostenlos. Ob der verkaufsoffene Sonntag ein Erfolg wird, entscheide das Wetter, sagt Bähr: „Wenn es trocken ist, erwarten wir viele Besucher, bei Schnee ein geringes Aufkommen.“

Bei Poco am Großmoorbogen ist eine Torwand aufgebaut. Wer beim Harburger Weihnachtsmarkt daneben geschossen hat, erhält hier eine zweite Chance. Einige Meter weiter stadtauswärts ermöglicht das Möbelgeschäft Kabs eine professionelle Gesundheits- und Fitnessbewertung, ein erfahrener Fitness-Trainer gibt Tipps für das Heimtraining. Die Kinder können sich im Kreativbereich austoben. Gesunde Snacks und Getränke sorgen für Erfrischung. Beim Möbelmarkt Roller können die Kleinen an Bastelaktionen teilnehmen. Oder die Oakleaf-Stelzenläufer bewundern.

Harburg: Fitness-Trainer und Sportvorführungen sollen Bewegungsmuffel anstecken

Mömax an der Buxtehuder Straße plant Sportvorführungen, die das Publikum für (mehr) Bewegung begeistern sollen. Clowns und Zauberer sind ebenfalls im Einsatz, und auf dem Parkplatz steht ein Foodtruck. Zudem nutzt der Möbelhändler die Möglichkeit, über Ausbildungsmöglichkeiten bei Mömax zu informieren.

„Auf geht’s in ein sportliches 2024! Wir freuen uns, das Jahr direkt mit einem Event für Harburg begrüßen zu dürfen, und sehen uns beim Snowboarden“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon.