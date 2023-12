Hamburg: Schon wieder ein Radfahrer von Lkw überrollt und getötet

Wilhelmsburg. Erneut ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Lkw in Hamburg tödlich verletzt worden. Gegen 14.44 Uhr kam es auf der Neuhöfer Straße im Hafengebiet in Wilhelmsburg zu dem Abbiegeunfall. Der Sattelschlepper befuhr offensichtlich den Neuhöfer Damm, um dann weiter in Richtung Hafen zu fahren. Im Kreuzungsbereich Neuhöfer Damm, Ecke Neuhöfer Straße, wollte nach ersten Erkenntnissen ein Fahrradfahrer, etwa 60 bis 70 Jahre alt, die viel befahrene Straße queren.

Der Radfahrer wurde in Hamburg von einem Lkw erfasst und starb noch an der Unfallstelle

Foto: Lenthe Medien / HA

Dabei wurde er frontal vom Lkw erfasst und überrollt. Feuerwehrleute der Technik- und Umweltwache, die sich in direkter Nähe zum Unfallort an der Neuhöfer Brückenstraße befindet, waren schnell vor Ort, stellten aber den sicheren Tod des Fahrradfahrers fest. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.

Immer wieder kommt es in Hamburg zu solchen Unfällen. So war Ende August im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek ein 15 Jahre alter Radfahrer von einem Lkw überrollt worden.

Mehr zum Thema