Messerattacke in Harburger Unterkunft: Junge Frau verletzt

Messerattacke in der Unterkunft Am Radeland

Harburg. Messerangriff in Harburg: In der Flüchtlingsunterkunft am Radeland ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 16:20 Uhr eine 20-jährige Frau von einem Bekannten durch Messerstiche verletzt worden. Der mutmaßliche Täter soll ebenfalls in der Unterkunft am Rande der B 73 wohnen.

Die Frau kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Zur Schwere der Verletzung und ob ein Täter festgenommen wurde, konnte der Führungs- und Lagedienst bislang noch keine Aussage treffen.