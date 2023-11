Polizei Harburg: Angst vor bellendem Schäferhund - Einbrecher stellen sich

Polizei fasst zwei Männer in einem Wohnhaus. Als Polizeihund „Whisper“ sich lautstark bemerkbar macht, kommen sie aus dem Versteck.

Aus einem vor einem Polizeihund haben Einbrecher sich in Neugraben gestellt.

Neugraben. Nach einem Einbruch am Störtebekerweg in Neugraben-Fischbek haben zwei Einbrecher aus Angst vor einem bellenden Polizehund ergeben. Sie waren auf frischer Tat ertappt worden, nachdem sie in ein Wohnhaus eingestiegen waren.

Eine Anwohnerin hatte die Polizei gerufen, nachdem sie Taschenlampenschein im Obergeschoss des unbewohnten Hauses gesehen hatte. Streifenwagenbesatzungen sowie ein Diensthundeführer entdeckten vor Ort eine eingeschlagene Fensterscheibe. Da die Polizisten vermuteten, dass sich noch Täter im Haus befanden, riefen sie Kollegen mit Hunden zu Hilfe., Dann öffneten sie mit Hilfe der Feuerwehr die Eingangstür.

Einbruch in Neugraben: Schäferhund „Whisper“ bellte lautstark. Dann ergaben sich die Täter

Nachdem der Diensthundeführer den Einsatz des Hundes angedroht und der Schäferhund „Whisper“ lautstark gebellt hatte, kamen zwei Tatverdächtige freiwillig aus dem Haus und stellten sich. Die Polizisten nahmen die beiden Männer, einen 26-Jährigen und einen 21-Jährigen, vorläufig fest. Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen vor Ort die Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden die Männer dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.