Illegales Rennen im Phoenix-Viertel? Verletzte bei schwerem Unfall in Harburg

Harburg. Nach einem illegalen Autorennen auf der Wilstorfer Straße im Harburger Phoenix-Viertel kam es am Sonntag gegen 14.20 Uhr zu einem heftigen Frontalzusammenstoß. Laut Zeugen ging dem schweren Unfall ein illegales Autorennen mitten auf der viel befahrenen Straße voraus. Einer der Teilnehmer raste dann offenbar ungebremst im Gegenverkehr in ein anderes Fahrzeug.

Die Fahrzeuge stießen offenbar bei hoher Geschwindigkeit frontal zusammen.

Foto: André Lenthe / HA

Nach ersten Angaben vor Ort sind vier Menschen verletzt worden. Notärzte sind vor Ort. Zeugen berichten von einem gewaltigen Knall in der Wohn- und Geschäftsstraße., in der sich viele Cafés und Barber-Shops befinden. Ein zweites offenbar am Rennen beteiligtes Fahrzeug ist aktuell noch flüchtig. Die Polizei sucht im Umfeld nach dem Wagen und seinen Insassen.

