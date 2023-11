Harburgs Weihnachtstanne steht schon vor dem Rathaus

Harburg. In eineinhalb Wochen, am Donnerstag, 23. November, beginnt auf dem Harburger Rathausplatz der traditionelle Weihnachtsmarkt. Höchste Zeit für das Organisationsteam, für das passende Ambiente zu sorgen. Am Sonnabend begann ein Team mit dem Aufbau der riesigen Weihnachtstanne.

In diesem Jahr kommt die gut zehn Meter hohe Nordmann-Tanne von der Familie Laabs aus dem Ort Bokholt- Hanredder im Kreis Pinneberg. Die Familie lebt direkt neben einer Schule und einem Kindergarten und hat viele Jahre lang den solitär stehenden Baum zur Weihnachtszeit geschmückt. Doch inzwischen ist die Tanne so groß geworden, dass auch lange Leitern das Dekorieren schwierig machen.

Eine im Boden versenkbare Hülse verhilft der Weihnachtstanne zu einem sicheren Stand

Daher freuen sich jetzt alle Familienmitglieder, dass ihr Baum zum Schluss noch mal einen richtig würdigen Platz bekommt, damit viele Menschen sich an dem Baum erfreuen. Weihnachtsmarkt-Organisatorin Anne Rehberg ist begeistert: „Es ist nicht so einfach, rundherum gut gewachsene Solitärbäume zu finden, die dann auch noch so stehen, dass man sie gut fällen kann.“

Immer wieder bekommt Anne Rehberg im Laufe des Jahres Anrufe von Menschen, die gern ihre großen Bäume für den Weihnachtsmarkt spendieren würden. „Unser Dekorateur fährt dann dort hin, begutachtet den Baum und entscheidet“, so Anne Rehberg weiter. „Aber entweder sind sie nicht von allen Seiten schön, oder zu schwer zugänglich.“

Am Dienstag werden die Lichterketten in die Harburger Weihnachtstanne gehängt

Gefällt wurde der Baum traditionell am Freitag. Mit einem LKW kam die Tanne am Sonnabendmorgen in Harburg an.. Die Mitarbeiter vom Harburger Bauhof hatten vor einigen Jahren eine im Boden versenkbare Hülse gebaut, die der Weihnachtstanne zu einem sicheren Stand verhilft. Sie kommen am kommenden Dienstag mit einem großen Hubsteiger und schmücken ihn mit vier langen Lichterketten, so dass die Tanne mit Anbruch der Dämmerung strahlen und funkeln kann.

