Harburgs größter Laternenumzug startet am Sonntag. Läden haben geöffnet, Künstler laden in ihre Ateliers

Feiern in Harburg Harburgs größter Laternenumzug startet am Sonntag

Harburg. „Kunst und Kultur werden an diesem Tag für alle erlebbar gemacht“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon stolz. Mit Vorfreude blickt sie auf den Harburger Kulturtag, der am Sonntag (5.1 November.) von 12 bis 20 Uhr im Harburger Zentrum stattfindet. Dieses Jahr feiert das bewährte Konzept bereits sein 20. Jubiläum. Der Grundgedanke ist noch derselbe: Durch eine Vielzahl an Angeboten möchte der Stadtteil Harburg seine kulturelle Vielfalt zeigen und einen Raum für Vernetzung schaffen. Zahlreiche Programmpunkte und eine Änderung sollen dazu beitragen.

Freier Eintritt in Harburger Kultureinrichtungen. Ateliers und Künstler öffnen ihre Türen

Mehr als 25 Harburger Kultureinrichtungen sind am diesjährigen Programm des Kulturtags beteiligt. Darunter befindet sich das Harburger Theater, die TU Hamburg und die Geschichtswerkstatt Harburg. Nicht nur die hohe Anzahl an Institutionen stellt eine Besonderheit dar: Im Gegensatz zum Vorjahr ist der Besuch aller teilnehmenden Einrichtungen kostenfrei. „Alle zu vernetzen, das ist unser Ziel“, betont die Marketing-Projektleiterin Louisa Knipschild, die mit dieser Maßnahme mehr Menschen den Zugang ermöglichen will. Auch die Sparkasse Harburg-Buxtehude beteiligt sich am Harburger Kulturtag.

Eine vollständige Übersicht der Kulturstätten ist auf der Website des Harburg Marketing e.V. (harburg-marketing.de/harburger-kulturtag-2023) zu finden.

Lions-Charitytage im Phoenix-Center und verkaufsoffener Sonntag im gesamten Stadtteil

Bereits am Sonnabend (4. November) und auch am darauffolgenden Kulturtag veranstaltet der Harburger Lions-Club seine Charitytage im Phoenix-Center. Dahinter verbergen sich mehrere Aktionen, die zum Mitmachen einladen – von Kinderschminken bis hin zu einer großen Tombola und Laternenbasteln. Die gesamten Einnahmen werden gespendet.

Wer allerdings an konventionellem Shopping interessiert ist, wird ebenso fündig: Am Kulturtag haben sämtliche Geschäfte in Harburg, bis auf wenige Ausnahmen, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dieser Anlass soll außerdem genutzt werden, um „Handel mit Kunst zu verbinden“, erklärt Knipschild. Im Rahmen der Kampagne „Kunst im Schaufenster“ dürfen Künstlerinnen und Künstler daher einige Vitrinen verwenden, um ihre Werke auszustellen.

Laternenlauf und Feuerwerk zum Abschluss eines tollen Tages in Harburg

Wenn die Lichter in den Museen und Geschäften ausgehen, gehen sie auf den Straßen wieder an. Ab 18 Uhr können Kinder und Erwachsene am Laternenumzug teilnehmen, der an drei verschiedenen Orten startet: dem S-Bahnhof Heimfeld, dem Marktkauf-Center Harburg und dem Herbert-und-Greta-Wehner-Platz. Die Routen durch die Innenstadt sind verschieden, enden aber alle am Harburger Rathausplatz. Teilnehmer des Umzugs können dort Snacks und Getränke erwerben. Gegen 19 Uhr lässt sich anschließend das große Feuerwerk am Rathausplatz bestaunen. Dies bildet den Abschluss eines Tages, so Marmon, „an dem Harburg umfänglich zeigen kann, was dieser tolle Bezirk zu bieten hat!“.

Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie unter harburg-marketing.de/harburger-kulturtag-2023 oder in den ausliegenden Programmflyern (Hölertwiete 6/21073 Hamburg).