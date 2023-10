Polizei Harburg: Bewaffneter Überfall auf Kiosk in Wilstorf – Polizei Hamburg sucht nach Zeugen

Tat spielte sich am späten Freitagabend in der Mensingstraße ab. Räubern gelang nach Überfall die Flucht. Polizei bittet um Hinweise.

Überfall auf Kiosk in der Mensingstraße: Eine große Fahndung mit einem halben Dutzend Streifenwagen verlief am Freitagabend erfolglos. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.

Polizei Harburg Bewaffneter Überfall auf Kiosk in Wilstorf: Zeugen gesucht

Wilstorf. Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in Wilstorf bittet die Polizei aktuell um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat hatte sich bereits am Freitag abgespielt, als am späten Abend zwei maskierte Männer den Verkaufsraum eines Kiosks in der Mensingstraße kurz vor Geschäftsschluss betraten. Laut Angaben der Polizei bedrohte einer der Männer den Verkäufer mit einer Schusswaffe und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf.

Bewaffneter Überfall auf Kiosk in Wilstorf: Polizei sucht weiter nach Tätern

Die Polizei brach die Fahndung nach den beiden Kiosk-Räubern gegen 23.50 Uhr ab.

Foto: LENTHE-MEDIEN

Mit wenigen hundert Euro Beute verließen die Täter das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung, wie der Führungs- und Lagedienst der Polizei dem Abendblatt noch in der Nacht mitteilte.

Der Kioskverkäufer blieb bei dem Überfall unverletzt und verständigte die Polizei. Nur wenig später trafen die Einsatzkräfte am Tatort ein, eine große Fahndung mit einem halben Dutzend Streifenwagen verlief aber erfolglos. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Männlich

Ungefähr 170 bis 175 cm groß

Komplett schwarz bekleidet

Einer der Täter trug eine schwarze Maske mit roten Applikationen.

Der zweite Täter war mit einer schwarzen Skihaube und schwarzem Basecap maskiert.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ermittlungen werden beim Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) geführt und dauern an.

Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.