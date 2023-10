Polizei Hamburg: Zwei Männer fremdenfeindlich beleidigt und verletzt

An der Bushaltestelle Kasernenstraße in Harburg wurden zwei Männer fremdenfeindlich beleidigt und mit Pfefferspray verletzt (Symbolbild).

Hamburg. In Harburg hat ein Unbekannter am Donnerstag zwei Männer fremdenfeindlich beleidigt und ihnen danach mutmaßlich Pfefferspray in die Gesichter gesprüht. Der etwa 40 Jahre alte Täter und die 34 bzw. 35 Jahre alten Männer hatten bisherigen Erkenntnissen des Staatsschutzes (LKA 73) zufolge kurz vor Mitternacht an der Bushaltestelle Kasernenstraße den Bus der Linie 142 verlassen, daraufhin ereignete sich die Tat, wie die Polizei Hamburg am Freitag mitteilte.

Anschließend lief der 1,60 bis 1,70 Meter große Täter, der eine Brille und ein Basecap trug, zu Fuß in Richtung Schwarzenbergstraße davon. Rettungskräfte versorgten die Opfer. Zeugen sind gebeten, sich unter Telefon 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Lesen sie auch: