Kita-Team in Hamburg-Sinstorf geschockt: Möbel in Trümmern, Gebasteltes zerstört

Hamburg. Statt Ferienbetreuung zum Thema Märchen plötzlich ein reales Grusel-Szenario: Das Team der Sinstorfer DRK-Kita Janusz-Korczak-Haus und der GBS Scheeßeler Kehre ist geschockt.

In der Nacht zum Mittwoch haben bisher Unbekannte mit einem Gullydeckel ein Fenster des Schulgebäudes an der Scheeßeler Kehre zerschmettert und in den Räumen des DRK-Teams, das dort die Grundschulkinder betreut, randaliert. Auch in die benachbarte DRK-Kita sind die Täter eingedrungen, zerstörten Mobiliar und sogar Bastelarbeiten der Kinder, die in den Räumen ausgestellt waren.

Die Kita ist nach Janusz Korczak benannt, einem polnischen Kinderarzt jüdischen Glaubens, der die Kinder seines Waisenhauses bei der Deportation in das Vernichtungslager Treblinka begleitete und dort selbst 1942 ermordet wurde.

Einbruch in Hamburger Kita: CDs mit selbst komponiertem Friedenslied liegen überall verstreut

Verwüstete Erdgeschosse in beiden Gebäuden, Türen eingetreten, Schränke herausgerissen, der Inhalt sämtlicher Schubladen wurden auf dem Boden verteilt. Auch die CDs mit dem Friedenslied, das die Grundschulkinder der GBS Scheeßeler Kehre selbst komponiert haben, lagen überall verstreut.

Zerstörte Fenster, Türen, Schränke: Einbruch in der DRK-Kita Janusz-Korczak-Haus und der GBS Scheeßeler Kehre.

Foto: DRK Harburg / HA

Vor den Häusern haben die Täter Spielmaterialien und Papier verteilt. Kirsten Pollkehn, Bereichsleiterin Schule, Jugend und Familie des DRK Harburg: „Wir sind entsetzt, wie brutal und massiv die Täter vorgegangen sind. Der Sachschaden ist extrem hoch, das können wir noch nicht beziffern.“

Zum Glück sei nur ein geringer Geldbetrag entwendet worden. Die Polizei Hamburg war sofort vor Ort und ermittelt jetzt. Sie bittet Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon oder an einer Polizeidienststelle zu melden.