Altlas-Skulptur in Wilhelmsburg: Berühmte Statue kehrt als riesiges Wandbild zurück

Bei der Enthüllung des Wandgemäldes in der Thielenstraße 14b in Wilhelmsburg (von links): Norman Chrubasik, Vonovia Regionalleiter Hamburg-Süd, Anne Werner, Vonovia Regionalbereichsleiterin Hamburg, und Künstler „Demut“.

Spektakuläre Aktion Der Titan ist zurück in Wilhelmsburg – als Wandbild in XXL

Wilhelmsburg.

Die Atlas-Statue, die seit Kurzem wieder auf dem Dach des Hamburger Hauptbahnhofs steht, hat eine spannende Geschichte.

Die Skulptur war einst das Wahrzeichen des Hauptbahnhofs.

Bei den Bombardements im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt.

Bis 1940 zierte diese Statue die historischen Achse der Wandelhalle im Hauptbahnhof Hamburg. Vor Kurzem kehrte sie dorthin zurück und wurde sogleich für Reisende und Besucher zum Anziehungspunkt – so ungewöhnlich, so spannend war die Geschichte dahinter. Denn: Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war ein Teich in der Thielenstraße in Wilhelmsburg das Zuhause dieser Atlas-Statue gewesen.

Dort entdeckte sie das Wohnungsunternehmen Vonovia und schickte sie sogleich in eine Berliner Werkstatt, in der sie aufwendig restauriert wurde. Im Mai gab Vonovia die Statue dann an die Deutsche Bahn zurück, sie bekam ihren ursprünglichen Platz auf dem Dach des Hauptbahnhofs zurück.

Wilhelmsburg hat wieder einen eigenen Atlas – wenn auch in anderer Form

Doch Wilhelmsburg muss nicht gänzlich auf seinen Atlas verzichten – wenn auch nun in anderer Form. Als Erinnerung an die Zeit in Wilhelmsburg fertigte Urban-Art-Künstler „Demut“ ein 105 Quadratmeter großes Wandkunstwerk – ein sogenanntes Mural – an, das am Montagabend bei Scheinwerferlicht feierlich enthüllt wurde. „Der Anblick kann es locker mit dem Original in der Innenstadt aufnehmen“, teilte Auftraggeber Vonovia zufrieden mit.

Die Atlas-Statue, die jetzt wieder auf dem Hauptbahnhof steht, lag lange Zeit in Wilhelmsburg in einem Teich. Als Erinnerung ließ Vonovia ein Mural (ein großes Wandkunstwerk) von dem Berliner Künstler Demut anbringen.

Foto: Cathrin Mueller/Offenblende / Vonovia SE

Zu besichtigen ist das riesige Wandgemälde in der Thielenstraße 14b. „Mit diesem Mural möchten wir den Atlas ein Stück weit in das Quartier zurückholen“, erklärt Regionalbereichsleiterin Anne Werner „Er war über ein halbes Jahrhundert hier und hat die Geschichte von Wilhelmsburg mitgeprägt. Wir alle werden unseren Atlas vermissen, aber nun haben wir ihm ein Denkmal in Form eines Murals gesetzt.“

Urban-Art-Künstler „Demut“ aus Berlin ist bekannt für seinen Hyperrealismus

Deutschlandweit bekannt ist der Künstler „Demut“ für seine fotorealistischen Fassaden-Gemälde. In der Urban-Art-Szene hat sich der Berliner vor allem durch seinen „Hyperrealismus“ hervorgetan. „Der Wunsch, die Atlas-Statue den Menschen im Quartier in Form eines Murals zurückzugeben, hat mich sofort überzeugt. Zusätzlich hat mir das Motiv zugesagt: Atlas, der die Welt – und vielleicht ja auch die Last der Welt – auf seinen Schultern trägt. Damit können sich, denke ich, viele Menschen identifizieren“, sagte der Künstler.

Anne Werner fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass wir Demut für dieses Projekt gewinnen konnten. Seine Kunst ist nicht nur beeindruckend, sondern er macht auch wichtige Themen sichtbar. Unter anderem setzt er sich für die Rechte von Kindern ein. Das finden wir unterstützenswert.“

Die Atlas-Skulptur wurde am Hamburger Hauptbahnhof mit einem Kran zurück auf das Dach gehoben – nach rund 80 Jahren und einer aufwändigen Restaurierung. Entdeckt wurde sie in einem Teich in Wilhelmsburg.

Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance/dpa

Fassaden-Kunstwerk entstand in einer Woche: vor den Augen und in den Herzen

Mit Hilfe von Kran und Gerüst benötigte „Demut“ etwa eine Woche, um das Fassaden-Kunstwerk fertigzustellen. Auch das Wetter spielte überwiegend mit. „Wir hoffen, den Bewohnerinnen und Bewohnern gefällt das Endergebnis und der Atlas bleibt noch lange als Erinnerung vor den Augen, aber vor allem in den Herzen der Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger“, ergänzt Werner.

Die komplette Reise der Atlas-Statue verfolgen können Interessierte unter www.vonovia.de/meine-stadt/wohnungen-in-hamburg/atlas.