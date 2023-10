Gerade in Zeiten von Onlinegames haben Brettspiele wieder eine Fangemeinde. Wo man selber mitspielen kann – und vor allem: was!

Das gute, alte Brettspiel ist wieder hip: Gerade in Zeiten digitaler Überfrachtung sind „Boardgame Nights“ beliebter denn je.

Freizeitvergnügen Faszination Brettspiele: Wo in Harburg noch analog gezockt wird

Harburg. Die Situation ist herausfordernd und verlangt Andreas Flügges volle Aufmerksamkeit. Als Eisenbahnbaron hat er sich gegen vier Konkurrenten zu behaupten. Es gilt, mehrere Städte im Osten der USA durch ein Schienennetz zu verbinden, darauf möglichst viele Güter zu transportieren und damit Umsatz zu generieren. Kurz: Es geht ums Geld. Andreas Flügge möchte reicher werden als alle anderen. Er möchte gewinnen, wie alle anderen. Denn das hier ist ein Spiel.

Im echten Leben ist Andreas Flügge kein Eisenbahnbaron, sondern Steuerbeamter. Er und seine Mitspieler befinden sich nicht etwa im Nordamerika des Jahres 1830, sondern sitzen, wie an jedem Dienstagabend zwischen 19 und 22 Uhr, in einem kargen Raum im Obergeschoss vom Kultur-Palast Harburg, früher als Rieckhof bekannt. Diesen Harburger Brettspieltreff, auch Spielpartnerbörse genannt, gibt es seit mehr als 20 Jahren. Derzeit kommen etwa ein Dutzend Männer und Frauen regelmäßig.

Strategiespiele sind beim Harburger Brettspieltreff beliebt

Es sollen wieder mehr werden, so wie vor Corona, wünscht sich die Gruppe. Für dieses Ziel sind alle bereit, mit dem Hamburger Abendblatt zu sprechen, auch wenn sich der Spielbeginn dadurch etwas verzögert. „Macht nichts, ich habe den Schlüssel zum Kultur-Palast. Wir können eine Viertelstunde dranhängen“, sagt Andreas Flügge. Spielen, kein Zweifel, hat hier auch eine ernsthafte Komponente.

Andreas Flügge (v.l.), Cornelia Mahnke, Bernd Rojahn und Achim Härtel spielen „Railroad Tycoon“.

Foto: Martina Berliner / HA

Die Aufteilung der Mitspielenden erfolgt spontan: Etwa die Hälfte entscheidet sich für „Arche Nova“, ein Strategiespiel um den Aufbau eines Zoos, die anderen für „Railroad Tycoon“. Dieses Eisenbahnbaron-Spiel erfordert zwar ebenfalls kluge Planung. „Es ist aber etwas weniger anspruchsvoll als Arche Nova“, erzählt Andreas Flügge. „Das finde ich gar nicht“, widerspricht Cornelia Mahnke, eine Bürokauffrau.

Für Neueinsteiger gibt es einfachere Spiele oder mehrere Ebenen

Alle Frauen und Männer in der Runde sind seit Jahrzehnten spielbegeistert. Manche allerdings sind noch geübter und haben höhere Ambitionen. Felix Lübeck beispielsweise, Software-Entwickler, hat schon einmal am regionalen Vorentscheid für die Deutschen Brettspielmeisterschaften teilgenommen. Thomas Mumm, Finanzbeamter, beteiligt sich zusätzlich an zwei weiteren Spielgemeinschaft. Außerdem engagiert er sich als Schiedsrichter bei Deutschen Brettspielmeisterschaften und erklärt auf Spielemessen die Neuerscheinungen zweier Spieleverlage.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von so viel Kompetenz sollte sich niemand abschrecken lassen. „Wir spielen auch einfachere Spiele, bei uns wird man Stück für Stück angelernt“, erklärt Bankbetriebswirt Bernd Rojahn. Dass sich die „alten Hasen“ dabei langweilen, sei nicht zu befürchten, denn es gäbe Spiele mit mehreren Ebenen, die weder Ungeübte überfordern noch Erfahrene unterfordern. „Beispielweise ‚St. Petersburg‘“, sagt Achim Härtel, Elektrotechniker.

Mehr zum Thema:

Der Spielschrank beherbergt mehr als einhundert Brett-, Karten- und andere Gesellschaftsspiele von kurz und lustig bis lang und strategisch. Traditionelle Spiele für zwei Personen wie „Mühle“ oder „Dame“ sind nicht dabei. Auch „Mensch ärgere Dich nicht“ und „Monopoly“ findet man nicht. „Das sind Spiele, bei denen es nur darum geht, den anderen fertig zu machen und aus dem Spiel zu werfen. Das wollen wir nicht“, sagt Andreas Flügge. „Wir bevorzugen Spiele, bei denen alle Mitspieler bis zum Schluss mit Spaß dabei sind, auch wenn sie nicht gewinnen.“

„Mensch ärgere Dich nicht“ und „Monopoly“ sind raus

Die derzeitigen Teilnehmer der Brettspielrunde sind alle mittleren Alters – das muss und soll nicht so bleiben. „Jeder und jede ist willkommen, ab zwölf Jahren“, sagt Flügge, und alle stimmen ihm nickend zu.

Was man dienstagsabends braucht: Spielgeld und Nervennahrung in Form von Schokolade und Keksen: Zu Besuch beim Harburger Brettspieletreff.

Foto: martina berliner / HA

Geboten werde übrigens mehr als wöchentlicher Spielspaß, erzählt er. Gehirnjogging. Eintauchen in imaginäre Welten. Und vor allem: Freundschaft. Einige Teilnehmer träfen sich auch außerhalb der Dienstagsrunde. Mehrfach hätte man bereits gemeinsam Kurzurlaube unternommen. „Bei der nächsten Reise in ein Ferienhaus werden neun Personen dabei sein – mehr als je zuvor“, sagt Flügge stolz. Dann aber muss er sich endlich seinen Aufgaben als Eisenbahnbaron widmen.

Interessenten melden sich gern bei Andreas Flügge unter Telefon 040/776721.