Polizei Hamburg: Gefahr an Hafen-Kreuzung durch Rotlicht-Radler

Hafen. Am 27. April gab es an der Kreuzung Ellerholzdamm/Reiherdamm einen schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Radfahrerin durch einen rechtsabbiegenden LKW erheblich verletzt wurde.

Das problematische an der Kreuzung: Viele hundert LKW-Fahrer biegen mit ihren schweren Trucks in Containerlager am Ellerholzdamm ab – und viele Fahrradpendler aus dem Süden Hamburgs sind hier unterwegs auf dem Weg zum alten Elbtunnel und auf die andere Elbseite.

Polizei Hamburg verzeichnet bei Kontrolle am Hafen teils schwere Verstöße

So war es auch am Freitagvormittag, als die Verkehrsdirektion Süd (VD4) und die Fahrradstaffel von 8 bis 10 Uhr eine zweistündige Verkehrskontrolle durchführten. Dabei wurden nicht nur zahlenmäßig erhebliche Verkehrsdelikte festgestellt. Insgesamt wurden 22 Personen und ihre Fahrzeuge kontrolliert. Es wurde eine Straftat mit dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei einem S-Pedelec geahndet, zehn Bußgeldbescheide wurden ausgestellt und elf Verwarnungsgelder erhoben.

Auch Fahrradfahrer wurden angehalten. Diesem Herrn hatte die Polizei nichts vorzuwerfen.

Bei den Radfahrern wurden zudem unter anderem vier Rotlichtverstöße festgestellt und zwei Geisterradler gestoppt, die auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs waren. Fünf LKW-Fahrer waren zu schnell nach rechts abgebogen, der schnellste mit 19 km/h statt der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit. Zweimal wurde die Gurtpflicht missachtet.

Bei allen 22 angehaltenen Fahrzeugen konnten Verstöße gegen die StVO festgestellt werden. Da die Kontrollstellen regelmäßig belegt waren, konnten nicht alle Delikte geahndet werden. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Demnächst soll es im Hamburger Hafen größere Verkehrskontrollen geben

Für die Beamten vor Ort war sicher: Wir kommen demnächst mit großem Aufgebot wieder. Die Polizei kündigte an, auch künftig weiter die rechtsabbiegenden LKW, aber auch die Rotlichtradler im Auge zu behalten.