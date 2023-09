Polizei Hamburg: Geiselnahme? Jugendliche in Tiefgarage lösen Großeinsatz der Polizei aus

In Neuwiedenthal kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. In den Sozialen Medien war zeitweise sogar von einer Geiselnahme die Rede.

Hamburg. Große Aufregung in Neuwiedenthal! Am Donnerstagabend ist die Polizei Hamburg von einem Anrufer alarmiert worden, dass in einer Tiefgarage mehrere Personen mit Waffen gesehen worden seien.

Um auf Nummer sicher zu gehen, rückte daraufhin die Polizei mit einem Großaufgebot aus. Schließlich war zeitweise in den Sozialen Medien bereits von einer Geiselnahme die Rede. Das Gerücht verbreitete sich, dass eine ältere Dame als Geisel genommen wurde. Vor Ort entpuppte sich das jedoch als Falschinformation.

Polizei Hamburg: Große Aufregung wegen Jugendlichen mit Softair-Waffen

Für den ganzen Aufruhr waren lediglich zwei Jugendliche verantwortlich, die mit Softair-Waffen in der Tiefgarage hantiert hatten. Zur Sicherheit überprüften die ohnehin schon vor Ort anwesenden Einsatzkräfte dennoch noch das gesamte Areal auf mögliche Waffen, erklärte ein Sprecher des Lagedienstes auf Abendblatt-Anfrage.

Für die beiden Heranwachsenden endete die ganze Aktion nicht so glimpflich. Sie wurden auf die nächste Polizeiwache gebracht. Ob sie wegen des Aufruhrs zur Rechenschaft gezogen werden und ob es noch weitere Konsequenzen für sie geben wird, ist bislang noch unklar.