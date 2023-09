Star-Pianist erteilt den Harburgern eine Absage

Harburg. Pünktlich zum Start um 13 Uhr kam die Sonne heraus – darüber freuten sich nicht nur die Einkäufer in der Lüneburger Straße und in den Einkaufszentren, erstmals war auch der Museumshafen am Sonntag beim „Family Day“ mit eingebunden. Der Lotseplatz mit einer Bühne im historischen Güterwagon, auf dem Hafenbarde Werner Pfeiffer seinen Heimathafen Harburg besang, war beliebter Anziehungspunkt für Groß und Klein. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit den gelben Hafenkran zu besichtigen und die stählernen Leitern hinaufzusteigen. Als dann das Harburg Marketing noch Eis verteilte, erstrahlen die zahlreichen Kinderaugen.

Während die Einkaufszentren und der Harburger Rathausplatz zum verkaufsoffenen Sonntag erwartungsgemäß gut gefüllt waren und die Geschäftsleute zufrieden sind, wurden die zahlreichen Aktivitäten für Familien in der Innenstadt und eben im Harburger Hafen gut angenommen. Besonderes Highlight in diesem Jahr: Die Aktion „Play the Piano“ die vom Harburg Marketing und Partnern initiiert wurde. Zwar fiel der angekündigte Stargast, der ukrainische Pianist Garri Setyan unerwartet aus, aber dafür nutzen zahlreiche Harburger die Gelegenheit, ihr Talent an den Klimperkästen zu beweisen.

Zahlreiche Spiel-, Spaß- und Sportangebote in der gesamten Innenstadt, Tanz vor dem Rathaus

Über zahlreiche Spiel-, Spaß- und Sportangebote in der gesamten Innenstadt konnten sich vor allem die jüngsten Besucher freuen. Neben dem fast schon obligatorischen Kinderschminken gestaltete der Harburger Stadtmaler Ralf Schwinge ein Gemeinschaftsbild mit allen Interessierten. Darüber hinaus nutzten viele Initiativen, Vereine und Institutionen ihre Aktionsstände, um über ihre Arbeit zu informieren und die Technische Universität aus Harburg zeigte, was ihre Roboter so alles können.

Mitten auf dem Harburger Rathausplatz wurde außerdem eine Tanzfläche errichtet, auf der die Tanzschule Hesse und die Tanzgruppe Folclore Latino mit beeindruckenden Vorführungen begeisterten.