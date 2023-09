Verkehr Harburg: Neun Monate Tempo 30 in der Eißendorfer Straße

Anwohner müssen starke Nerven haben. In Höhe der TUHH wird beidseitiges Parkverbot eingerichtet.

Auf der Eißendorfer Straße wird am Montag eine Dauerbaustelle eingerichtet. Fast neun Monate lang wird es in Höhe Gazertstraße zu Einschränkungen kommen. (Archivbild)

Verkehr Harburg Oha! Neun Monate Tempo 30 in der Eißendorfer Straße

Harburg. Anwohner der belebten Eißendorfer Straße, insbesondere die, die ein Auto aber keinen Garagenstellplatz haben, müssen in den kommenden Wochen und Monaten starke Nerven beweisen. Im Bereich zwischen Adolf-Wagner-Straße und Gazertstraße werden ab Montag, 25. September, Leitungsarbeiten durchgeführt. Und dies nicht, so teilt es die Straßenverkehrsbehörde mit, für einige Tage – sondern voraussichtlich bis zum 30. Juni 2024!

Im Rahmen dieser Leitungsarbeiten wird es demnach erforderlich sein, zwischen den oben genannten Straßen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h herabzusetzen.

Fahrspuren werden in ihrer Breite auf 3,05 Meter reduziert

Denn: Die Fahrspuren werden in ihrer Breite auf 3,05 Meter reduziert. Haltestellen der Hochbahn werden in diesem Bereich ebenfalls für den Zeitraum der Arbeiten aufgehoben und verlegt. Details dazu werden noch bekannt gegeben. Für Busse wird es Umleitungen geben.

Durch das beidseitig angeordnete Halteverbot wird es dort, so prognostiziert die Behörde, ohne sich all zu weit aus dem Fenster zu lehnen „zu erheblichem Parkdruck kommen.“ Denn bereits jetzt ist der Parkraum zu den typischen Tageszeiten in besagter Umgebung knapp.