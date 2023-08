Melissa Maria – ein ganz besonderes Harburger Baby!

Harburg. Herzlich willkommen, kleiner Sonnenschein! Melissa Maria Nicoletta ist das diesjährige Jubiläums-Baby in der Helios Mariahilf Klinik Hamburg – der einzigen Geburtsklinik in Harburg. Am 21. August um 10.46 Uhr erblickte sie das Licht der Welt. Als zweites Kind und erste Tochter der stolzen Eltern Angela und Tudorel wurde Melissa Maria Nicoletta mit 3070 Gramm und einer Körpergröße von 51 Zentimetern geboren. Für die Klinik ist sie die 1000. Geburt im Jahr 2023.

Mittlerweile sind die stolzen Eltern mit Melissa Maria Nicoletta zu Hause

Für die nun zweifachen Eltern war von vornherein klar, dass sie für die Geburt ihres Babys nach Hamburg in die Helios Mariahilf Klinik wollen. „Unser Sohn wurde in dieser Klinik behandelt und wir waren so zufrieden, dass für uns sofort klar war, dass die Geburt unseres zweiten Kindes in der Helios Mariahilf Klinik stattfinden sollte“, erzählt der stolze Vater.

„Außerdem war es uns wichtig, dass sich die Klinik nah an unserem Wohnort befindet.“ Mittlerweile sind die stolzen Eltern mit Melissa Maria Nicoletta zu Hause angekommen und genießen die erste Zeit zusammen als vierköpfige Familie.

1700 Geburten im Jahr – und jede einzelne ist etwas Besonderes

Auch Dr. Kerstin Hammer, Chefärztin der Geburtshilfe und Pränatalmedizin ist erfreut: „Wir haben etwa 1700 Geburten im Jahr und jede einzelne ist etwas Besonderes. Wir freuen uns, jede Schwangere individuell zu betreuen, wobei die Sicherheit für Mutter und Kind einen hohen Stellenwert hat.“