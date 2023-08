Seltene Gelegenheit: So kann man den Hafen nur selten erleben

Harburg. Mit der Barkasse von Harburg nach Hamburg – und natürlich auch in die umgekehrte Richtung: Zum „Tag des offenen Denkmals“ am 10. September bietet der Verein Museumshafen Harburg e. V. sechs Fahrten zwischen der Hamburger Altstadt und dem Harburger Binnenhafen an. Die Dauer der einfachen Fahrt beträgt ca. 1,5 Stunden.

Diese Fahrten bieten die einmalige Möglichkeit den Hamburger Hafen auch einmal südlich der normalen Rundfahrts-Routen zu erleben. Erst hier zeigt sich die ganze Vielfalt des Hamburger Hafens mit speziellen Umschlagsanlagen für Getreide, Kohle, Erze und vieles mehr. Aber es gibt entlang der Route noch mehr zu sehen: Brücken, Wehre, Schleusen, Werften usw.

Tour nach Süden verläuft anders als die Nordvariante

Die südgehende und die nordgehende Route sind unterschiedlich:Von Hamburg nach Harburg geht bei es Blohm+Voss um die Ecke in den Vorhafen und Roßhafen, vorbei an den ehemaligen Stückguthäfen. Danach fahren wir durch den Roßkanal auf die Süderelbe, wo Piers für Getreide , Erze und Kohle, sowie der Containerterminal Altenwerder passiert werden. An den Harburger Seehäfen vorbei erreichen wir schließlich die Harburger Hafenschleuse und den Anleger im Harburger Binnenhafen. Abfahrtszeiten: 09.30, 13., 16.30 Uhr.

Von Harburg nach Hamburg führt die Route über die Süderelbe bis zur Rethe – die Terminals Altenwerder, Hansaport und die Getreideterminals werden dabei passiert. Danach geht es durch die Rethe mit Tankerpiers und dem historischen Kalischuppen in den Reiherstieg. Hier sind unter anderem kleinere und größere Werften angesiedelt. Anschließend geht es zum Anleger im Hamburger Binnenhafen. Abfahrtszeiten: 11.15, 14.45, 18.15 Uhr.

Allen Teilnehmern werden genaue Lagepläne zugeschickt

Der Anleger auf Hamburger Seite ist der Ponton von Barkassen-Bülow nahe des Nikolaifleetes. In Harburg legt die Barkasse am Kanalplatz an. Allen Teilnehmern werden genaue Lagepläne zugeschickt. Der Fahrpreis in eine Richtung beträgt 15 Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Reservierungen unter www.muhahar.de/barkassenshuttle.

Für Rückfragen ist der Verein unter der Nummer 0170/249-0382 oder per mail „e.schroeder@muhahar.de“ erreichbar. Das Programm des Denkmaltages ist ab 1. September unter www.denkmalstiftung.de/denkmaltag zu sehen.