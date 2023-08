Wiese auf Hamburger Elbinsel soll Heimat für allerlei Insekten werden – doch dafür ist noch einiges zu tun. So kann man sich anmelden.

Nachhaltigkeit Wer hilft, Streuobstwiese in Wilhelmsburg zu pflegen?

Wilhelmsburg. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) sucht für eine Pflegeaktion auf der Streuobstwiese in Wilhelmsburg am Sonnabend, den 2. September von 11 bis 13.30 Uhr noch freiwillige Helferinnen und Helfer. Die SDW-Streuobstwiese in Wilhelmsburg wird seit zwei Jahren zu einer artenreichen Blühwiese entwickelt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Fläche zwei Mal pro Jahr gemäht und das Mahdgut abgeharkt werden.

Die Mahd erfolgt mittlerweile mit einem Balkenmäher, aber das Abharken des Heus muss nach wie vor per Hand geschehen – und erfolgt, um den konkurrenzstarken Gräsern die Kraft zu entziehen. Nur so können sich dauerhaft Kräuter und Stauden entwickeln.

Wilhelmsburg: Aus monotoner Wiese wird eine neue Heimat für Insekten

Für diese Arbeit sucht die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald noch helfende Hände. Ziel ist, mit der Zeit aus der monotonen Wiese eine artenreiche Blühwiese zu machen, die Wildbienen, Schmetterlinge, Heuschrecken und andere Arten beherbergt und damit dem Artenschwund entgegenwirkt.

Anmeldung bei Jan Muntendorf, muntendorf@wald.de oder Tel. 040/302 156 530. Die Aktion findet am Sonnabend, 2. September von 11 bis 13.30 Uhr statt. Wetterfeste Kleidung und stabiles Schuhwerk sind erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Naturschutzfestes „Wildes Wilhelmsburg“ statt.

