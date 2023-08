Kulturpalast feiert HipHop-Party: 50. Geburtstag in Harburg

Die vermeintliche Jugendkultur HipHop ist in etwa so alt, wie ABBA, Wickie oder Prilblumen. Große Blockparty für 33 Euro im Kulturpalast Harburg.

Bronx/Harburg. Was hat die Sedgwick Avenue in New York mit der Rieckhoffstraße in Harburg gemeinsam? Viel. Beide liegen auf der verpönten Seite ihres jeweiligen Flusses, beide sind hauptsächlich mit Sozialwohnungen bebaut und beide feiern in diesem Jahr HipHop-Jubiläum.

HipHop: Aus dem Hochhaus-Gemeinschaftsraum in die Welt

Hier wurde HipHop erfunden: Der Hochhausblock 1520 Sedgwick Avenue mit Blick auf Manhattan und Adresse in der Bronx.

Der Hochausblock 1520 Sedgwick Avenue, Bronx, New York gilt als offizieller Geburtsort des HipHop. Im Mieter-Gemeinschaftsraum des Hauses veranstaltete DJ Kool Herc eine Party, wo er auf zwei Plattenspielern Instrumentals beliebter Funk-Songs mixte und ein Freund dazu rappte. Das war vor 50 Jahren, am 11. August 1973. Die vermeintliche Jugendkultur HipHop ist damit ungefähr genauso alt, wie ABBA, Wickie oder die Prilblume.

Schnell entwickelte sich Hip Hop zu einem globalen Kulturstil mit eigenen Subgenres wie Rap, DJing, Breaking und Graffiti. Dazu kommt ein großer Einfluss auf Popkultur, Mode und Sprache. In den letzten 50 Jahren hat sich Hip Hop ständig weiterentwickelt und neue Stile und Künstler hervorgebracht und tritt bis heute mit dem Anspruch einer innovativen, avantgardistischen Gegenkultur auf und Menschen kaufen das begeistert ab. Sogar „Staatsknete“ gibt es mittlerweile für HipHop-Projekte. Das hat Punk – genauso alt – nie in diesem Umfang geschafft.

Hamburger HipHop Academy feiert Harburger Blockparty

Das erfolgreichste und renommierteste staatsfinanzierte HipHop-Projekt ist die HipHop Academy der Stiftung Kulturpalast. Und weil die Stiftung seit einem Jahr auch in Harburg einen Kulturpalast betreibt, eben in der Rieckhoffstraße, wird dort das gefeiert, was vor 50 Jahren die HipHop-Welle auslöste: Eine Blockparty.

Der Block mit der Hausnummer 1520 gab der Sedgwick Avenue einen Zweitnamen

Am Freitag, pünktlich zum Jubiläum der HipHop-Kultur feiert die HipHop Academy mit einem Konzert im Kultur Palast Harburg. Als Haupt-Act konnte der Hamburger Künstler Kwam.E verpflichtet werden. Über eine Stunde wird er Songs aus seinem aktuellen Repertoire präsentieren. Im Vorprogramm tritt ein neuer Stern am Hip Hop-Himmel, die Rapperin Die P aus Bonn, auf. Eröffnen wird den Abend jedoch der Hamburger Newcomer Nine AM, der Songs aus seinem Ende des Jahres erscheinenden Debüt-Album vorstellen wird. Zwischen den musikalischen Darbietungen werden Tanz-Acts und eine Beatbox Show des Künstlers Mazn über die Hip Hop-Geschichte die Blockparty abrunden.

Zweite Partyrunde am Sonnabend mit Graffiti und Expertengesprächen

Die Party geht am Sonnabend in die zweite Runde. Um 12 Uhr startet Graffiti Jam „Rocking Colors“ der beiden Künstlern Sonny Tee und Stok La Rock sowie Gästen. Dabei entsteht ein 50 Meter langes Bild im Hinterhof des Kulturpalasts. Für den Sound sorgen DJ Naugthy NMX, Runex und DJ Ben Kenobi mit einem Mix der größten Hip Hop Hits der letzten 50 Jahre. Dazu gibt es Expertengespräche über die Geschichte und die Entwicklung und des HipHop.

Harburgs beliebtester HipHopper heißt Lasko. Er ist aber nicht eingeladen. Vielleicht wegen der Seite des Flusses.