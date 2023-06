Harburger Schützengilde beschenkt geflüchtete Kinder

Harburg. Skateboards, Inline-Rollschuhe und Bälle in fast jeder Größe… Was die fünf Vertreter der Harburger Schützengilde mitbrachten, sorgte bei den Kids für mächtig Aufregung: Dank einer Sachspende im Wert von 1300 Euro haben die 150 Kinder, die in der DRK-Wohnunterkunft Am Schwarzenbergplatz leben, jetzt alles, um sich draußen auf dem Gelände auszutoben.

„Wir können die Spende gut gebrauchen“, erklärte Einrichtungsleiter Torsten Schult. Mehrmals pro Woche sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in der Unterkunft für Geflüchtete, um Freizeitangebote für die Kinder umzusetzen.

Schützengilde Harburg: Erst vor wenigen Tagen wurde der neue Gildenkönig gefeiert

„Das Geld stammt aus Spenden der Mitglieder, welche wir jedes Jahr beim Vogelschießen sammeln, um Harburger Institutionen zu unterstützen“, erklärt Nico Ehlers, Pressesprecher der Gilde. Die Idee hierfür hatten die drei „Vierfachkönige“, Borhen „Bo“ Azzouz, Lars Kohlhase und Bjarne Sahling.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Harburger Schützen ihr jährliches Fest gefeiert und einen neuen König gekrönt: Ulf Schröder, Harburgs erster schwuler Schützenkönig, hatte den Wettkampf bereits zum zweiten Mal nach 2014 für sich entschieden.

Der neue König der Harburger Schützengilde Ulf Schröder (r.) mit seinem Lebensgefährten Lothar A. Kessler. Beide wohnen gemeinsam in München.

Foto: Andre Lenthe / HA

„Wir wollen unseren Beitrag zu einer guten Nachbarschaft leisten“, fasst Ingo Mönke, 1. Patron der Harburger Schützengilde, zusammen. Rainer Bliefernicht, Mitglied der Schützengilde und Inhaber von Spiel-Sport Buxtehude, ergänzt: „Es steht für uns außer Frage, dass wir bedürftige Menschen im Stadtteil unterstützen“, so Bliefernicht, der die Spende um drei Tretroller aufstockte.

Nach der Übergabe des Spielzeuges zeigte er sich beeindruckt: „Das DRK-Team kümmert sich sehr motiviert um die Bewohnerinnen und Bewohner.“

Das DRK bittet nun um weitere Spenden für die Unterkunft Am Schwarzenbergplatz

DRK-Einrichtungsleiter Torsten Schult plant schon weiter: „Wir würden mit den Kindern gern noch mehr auf die Beine stellen, zum Beispiel Ausflüge in den Sommerferien.“ Dafür werden ebenfalls Spenden benötigt. Wer hierfür spenden möchte, kann direkt Kontakt mit dem DRK aufnehmen unter t.schult@drk-harburg.hamburg.

Insgesamt 512 Personen können auf der zweigeschossigen Container-Anlage am Schwarzenbergplatz untergebracht werden. Auf dem ehemaligen Exerzierplatz, den auch die Harburger Schützengilde nutzte, sind seit April 256 Einzelcontainer aufgebaut. Der Platz ist mit 13.530 Quadratmetern fast so groß wie zwei Fußballfelder zusammen.