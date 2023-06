Harburgs Kaderschmiede für Spitzeningenieure feiert 25. Geburtstag

Seit 25 Jahren bildet das Northern Institute of Technology Management die norddeutsche Tech-Elite aus. Zum Fest kamen viele Prominente.

Harburg. Es genügt nicht, zukunftsweisende Technik zu entwickeln. Spitzeningenieure müssen es verstehen, sich selbst und damit ihre Ideen am Markt zu positionieren. Wer die Welt verändern will, braucht Kenntnisse in Betriebswirtschaftslehre und Management, Offenheit und Toleranz.

Aus diesem Bewusstsein heraus wurde 1998 an der Technischen Universtität Hamburg (TUHH) das Northern Institute of Technology Management (NIT) gegründet. Jetzt ist das 25-jährige Bestehen von Norddeutschlands erster privater Business School gefeiert worden. Zu den etwa 300 Gästen gehörten Lehrende, Studierende, Wegbegleiter, Sponsoren und Förderer. Vor Beginn der Party mit Musik und Tanz gab es eine kleine Hausmesse, zwei Gebäude-Führungen und viele Reden.

Katharina Fegebank würdigt die Leistung der Harburger Privathochschule

„Mir liegt am Herzen, was hier passiert“, sagte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Präses für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke bei ihrer Eröffnungsansprache. Es sei bemerkenswert, „was diese kleine Privathochschule geschafft und geleistet“ habe. Nämlich: beste Fach- und Führungskräfte auszubilden. Es müsse und werde „eine deutlich engere Kooperation zwischen Hochschulen, Wirtschaft und Politik“ geben.

Das Auditorium beim Festakt im NIT-Gebäude in Harburg. Hier wohnen die Studierenden und verbringen ihre äußerst knapp bemessene Freizeit gemeinsam in der hochschuleigenen Cafeteria oder im Fitnesscenter.

Foto: martina berliner / HA

Zur Zeit der Gründung hätte der Initiator, der damalige Präsident der TUHH, Hauke Trinks, die Politik eher als Bremser denn als Förderer wahr genommen, bemerkte Gründungs-CEO Dr. Jörg Dräger. Er erinnerte daran, dass es damals Professoren der TUHH waren, die für die Gründung der NIT gGmbH insgesamt 50.000 D-Mark aus ihrem Privatvermögen bereit stellten. „Dieser Mut hat mich beeindruckt“, begründete Dräger, derzeit Geschäftsführender Stiftungsrat der Kühne Stiftung, sein damaliges Engagement als erster Geschäftsführer der innovativen Privathochschule.

Das NIT-Gebäude auf dem Campus der TUHH ist mehr als ein Ort des Lernens

In den Beiträgen der Redner fiel im Zusammenhang mit dem NIT mehrfach das Stichwort „Zuhause“. Tatsächlich ist das Gebäude auf dem Campus nicht nur ein Ort des Lernens. Die Studierenden wohnen auch dort und verbringen ihre äußerst knapp bemessene Freizeit gemeinsam in der hochschuleigenen Cafeteria oder im Fitnesscenter.

Bis heute haben mehr als 750 junge Männer und Frauen – aktuell ist die Hälfte der Studenten weiblich – am NIT erfolgreich ihr zweijähriges Technologie-Management Studium abgeschlossen und sich damit für Führungspositionen in der innovationsgetriebenen Industrie qualifiziert.

80 Prozent der NIT-Absolventen sind in Deutschland geblieben

Mehr als 70 Prozent der Graduierten kommen aus dem nicht-europäischen Ausland, 80 Prozent von ihnen sind in Deutschland geblieben – mit steigender Tendenz. „Wir sind damit Vorreiter in der Reduzierung des Nachwuchsmangels im MINT-Bereich“, sagte Prof. Dr. Ing. Otto von Estorff, Präsident des NIT. MINT steht abkürzend für die Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Die Lehre in englischer Sprache macht ausländischen Studenten den Zugang leichter. Zum Erfolgskonzept des NIT gehört zudem Unterricht an Wochenenden, was berufs- und studienbegleitende Fortbildung ermöglicht. Sehr kleine Lerngruppen, ein engagiertes Team international renommierter Dozenten, die multikulturelle Gemeinschaft und enge Bindungen zu Partner-Unternehmen sorgen auch abseits der Lehre für ein familiäres Erlebnis.

NIT-Absolventin Aditi Ramdorai leitet heute die Nature-Plattform SYSTEMIQ

Wie prägend die Jahre am NIT für ihr berufliches und privates Leben waren und sind, schilderte Dr. Aditi Ramdorai. Die aus Indien stammende Alumna des Abschlussjahrgangs 2008 ist heute Direktorin der Nature-Plattform SYSTEMIQ. Viele weitere Alumni sandten Grüße aus aller Welt. Die herzlichen Videobotschaften belegen die anhaltende Verbundenheit der ehemaligen Studenten mit „ihrer“ Uni. Deren aktuelle Führungspositionen bei Global Playern beweisen die hohe Qualität der Lehre dieser außergewöhnlichen Bildungsstätte.

Dr. Aditi Ramdorai, Alumna aus dem Abschlussjahrgang 2008, erklärte bewegt, wie das NIT ihren Lebensweg bestimmt hat.

Foto: martina berliner / HA

Spitzenkräfte, die unser aller Zukunft gestalten, müssten nicht nur klug und fleißig sein, betonte TUHH-Präsident Prof. Dr. Ing. Andreas Timm-Giel. Die „Crème de la crème“ der Ingenieure brauche auch Vorurteilsfreiheit, Reflexionsvermögen und Leidenschaft, um Technik für die Menschheit zu erschaffen. Auch Ethik ist Teil der Lehre.

„Das NIT wird in den nächsten Jahren bei den Studierendenzahlen deutlich wachsen. Zum einen durch unseren kontinuierlich steigenden Bekanntheitsgrad sowie durch Ausweitung von Marketingmaßnahmen auch im nicht-europäischen Ausland. Zum anderen laufen Gespräche mit der TU Hamburg und anderen Hochschulen im norddeutschen Raum, um Kräfte zu bündeln und gemeinsam weitere Studiengänge und Weiterbildungen anzubieten“, erklärte Dr. Klemens Kleiminger, CEO des NIT, die Zukunftsplanung.

Thomas Matzen ist Förderer und Professor der ersten NIT-Stunde

Die Zahl der Studierenden des NIT – momentan 30 pro Jahrgang – müsse sich mindestens verdoppeln. Und dieses Wachstum werde weitere finanzielle Mittel erfordern, sagte Prof. Dr. Thomas Matzen. Der Unternehmer, bekannt als Bauherr des begrünten Bunkers auf dem Hamburger Heiligengeistfeld, ist Förderer und Professor der ersten Stunde.

NIT-CEO und zwei wichtige Sponsoren: Dr. Klemens Kleiminger (Mitte) mit Dr. Arnt Vespermann (links, Ex-CEO Hamburg-Süd, jetzt CEO Offen Group) und Claus-Peter Offen (Gründer und Eigentümer der Reederei Offen).

Foto: martina berliner / HA

Die Bereitschaft der Studierenden, mit der Ausbildung am NIT eine herausfordernde „Extrameile zu gehen“, die „gelebte und gelernte Toleranz und Offenheit der verschiedenen Kulturen unter einem Dach“, seien für ihn persönlich die Antriebsfeder, das NIT seit Jahrzehnten zu unterstützen.

Matzen forderte die Festgäste dazu auf, sich ebenfalls fördernd einzubringen. Vor allem liegt ihm die Vergabe von Stipendien am Herzen. „Die Gesellschaft kann es sich nicht leisten, Talente aus finanziellen Gründen verkümmern zu lassen.“ Es sei beeindruckend, zu sehen, welche beruflichen Karrieren sich für ehemalige Stipendiaten ergäben hätten. „Das kommt der ganzen Gesellschaft zugute.“