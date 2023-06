Nur diese Woche in Harburg und Umland: Kostenlose Schuldenberatung und Yogakurse

Winsen. Die diesjährige bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatungen vom 12. bis 16. Juni geht einer wichtigen Frage nach: „Was können wir uns noch leisten? Überschuldungsrisiko Inflation“. Auch in der Region Süderelbe und im Landkreis Harburg gibt es zahlreiche Aktionen. „Die Inflationsrate ist in Deutschland auf einem hohen Niveau wie zuletzt vor 25 Jahren. Die Folgen dieser Inflation sind Verteuerungen in allen Lebensbereichen. Besonders hoch sind die Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln, Energie, Bekleidung und Kraftstoffen.

„Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten für das gleiche Geld deutlich weniger Ware“, sagt Daniela De Matteis vom Verein Schuldenhilfe Sofort, „bei den Kosten für Energie drohen Vervielfachungen der bisherigen Abschläge und höhere Nachzahlungen. Besonders hart trifft die Inflation Familien, Geringverdienende und die Bezieherinnen und Bezieher von Transferleistungen.“

Inflation in Hamburg und Umland: Besonders hart trifft es Familien

Sie seien die größten Verlierer der aktuellen Preissteigerungen. Ihre schon verminderte Kaufkraft sinkt stetig weiter und führe zu einem erhöhten Risiko der Überschuldung. Ein Problem, das nicht nur auf städtische Regionen begrenzt sei – auch die Menschen in den ländlichen Regionen seien in besonderem Maß betroffen. Die ständig steigenden Treibstoffkosten belasteten die ohnehin schon strapazierte Haushaltskasse enorm.

Unbezahlte Rechnungen, Mahnverfahren und vor allem drohende Energiesperren träfen die Verbraucher ins Mark und kommen womöglich zum ersten Mal auf die Betroffenen zu.

Ein Inflationsguide mit Tipps und Tricks soll Betroffenen helfen

Zur ersten Minderung wird an alle Ratsuchenden während der Aktionswoche ein Inflationsguide verteilt, er zeigt Tipps und Tricks zum Sparen.

Hilfe zur Selbstberuhigung bietet der Verein „Schuldenhilfe Sofort“ in einem kostenlosen Kursus zur progressiven Muskelentspannung an. In diesem Kurs, der an mehreren Standorten stattfindet, erläutert Heyka Glissmann, wie man sich auch zu Hause entspannen kann und gesund bleibt in dieser schwierigen Zeit.

Der kostenlose Kursus „Entspannt durch die Inflation, progressive Muskelentspannung für zu Hause“ findet an folgenden Tagen und Standorten statt:











Hierfür können sich Interessierte per Mail unter: info@schuldenhilfe-sofort.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Decken und Kissen müssen selbst mitgebracht werden. Yogamatten gibt es vor Ort.

Kostenlose Extra-Beratung und weitere Aktionen gibt es an folgenden Tagen:

12. Juni, 10 bis 15 Uhr: Beratungsstelle Schuldenhilfe Sofort e.V., Auf der Altstadt 34-35, Lüneburg.

13. Juni, 10 bis 12 Uhr: Aktions- und Infostand mit tollen Geschenken direkt bei der RESO-Fabrik e.V. im Rahmen der Winsener Tafel, Neuländer Weg 15 in Winsen (Luhe)

13. Juni, 15 bis 18 Uhr; Aktions- und Infostand im Jugendzentrum BH Rathausplatz 2, Buchholz.

12. bis 16. Juni: Late-Night-Sprechstunden am Standort Neugraben, Stremelkamp 13, in der Zeit von 14-20 Uhr angeboten. Hier wird um eine vorherige Anmeldung gebeten unter 040/70121024.