Feuer Harburg Stadt und Land Feuer in Wohnungen und in Waldstücken

Sonnabendnachmittag gegen 14.05 Uhr brannten in Heimfeld rund 100 Quadratmeter Waldfläche. Ein Bürger meldete den Waldbrand

In Winsen sperrte sich eine Mutter samt Kleinkind beim Kochen aus, in Heimfeld brannte es an einem alten Flakbunker.