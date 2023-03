Polizei Hamburg: 42-Jährige vermisst – sie benötigt dringend Medikamente

Hamburg. Die Polizei Hamburg sucht derzeit nach der 42-jährigen Tatjana Angelika Denise Schillhabel, die nach dem Besuch einer Veranstaltung in Heimfeld am Dienstagvormittag vermisst wird – und "dringend" auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist.

Die 42-Jährige befinde sich derzeit in psychiatrischer Betreuung in Mecklenburg-Vorpommern. Mit ihrer Betreuerin habe sie die Veranstaltung an der Heimfelder Straße besucht und sich im weiteren Verlauf In eine unbekannte Richtung entfernt.

42-Jährige vermisst – Polizei Hamburg hofft auf Hinweise

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Frau Schillhabel soll eine kräftige Statur haben und an einem auffallend "stampfenden" Gang erkennbar sein. Sie hat kurze, schwarze Haare und trägt eine weinrote Hose, einen braunen Anorak sowie weinrote Lackschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der 42-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, kann auch beim Polizeinotruf unter 110 anrufen.