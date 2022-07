Polizei Hamburg: Räubertrio schlägt Rentner in Wohnung nieder

Ein Streifenwagen im Einsatz: Die Täter schlugen in einer Wohnung in der Niemannstraße in Harburg zu (Symbolfoto).

Hamburg. Mehrere Räuber haben einen 84 Jahre alten Mann in seiner Wohnung an der Niemannstraße in Hamburg-Harburg krankenhausreif geschlagen. Die Täter hatten den Überfall möglicherweise gezielt begangen, da sie gewusst haben könnten, dass in der Wohnung Bargeld und eine Münzsammlung zu erbeuten sind.

Die Tat hatte sich am Montagvormittag um kurz vor 10 Uhr ereignet. Zunächst klingelte einer der Täter an der Wohnungstür und behauptete, den Rauchwarnmelder überprüfen zu müssen. Kurz darauf kamen zwei weitere Männer hinzu. Zu dritt prügelten sie auf den 84-Jährigen ein. Als der Mann am Boden lag, durchsuchten sie die Wohnung und nahmen Geld und Münzsammlung an sich. Mit der Beute flüchtete das Trio.

Überfall in Harburg: Täter flüchteten in schwarzem Mercedes

„Es liegen Hinweise vor, dass die drei Männer zu einem vierten Mann in dessen schwarzen Mercedes stiegen und geflüchtet sind“, sagt Polizeisprecherin Nina Kaluza. Die schnell alarmierte Polizei fahndete sofort nach dem Wagen. Erfolglos. Das Opfer konnte zwei Täter vage beschreiben. Einer ist etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dicklich. Er hat dunkle Haare. Ein zweiter Täter wurde als 20 bis 25 Jahre alt und „südländisch“ beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zum Überfall oder zu den Tätern geben können, können sich unter (040) 428 65 67 89 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.