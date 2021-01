Das Neujahrsbaby des Bezirks Harburg ließ sich Zeit

Mit 3185 Gramm und 51 Zentimetern kam Mira Sulaiman in den Abendstunden des 1. Januars in der Helios Mariahilf Klinik zur Welt.

Mira Sulaiman ist das erste Baby 2021 in der Helios Mariahilf Klinik Harburg.

Harburg. Mira – das Neujahrsbaby von Mariahilf – ist das zweite Kind der glücklichen Eltern. Mutter und Kind sind wohlauf und können nach dem aufregenden Jahresstart nun erst einmal die gemeinsame Zeit genießen. „Ich freue mich sehr, dass das Vertrauen in unsere Klinik wieder zurückkehrt“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Rasche.

„Im neuen Jahr gehen wir wieder von mehr als 1500 Geburten aus.“ Mit dem modernen Kreißsaal ist die Helios Mariahilf-Klinik als Geburtsklink im Hamburger Süden schon lange etabliert. Der Kreißsaal ist auf einer Etage direkt mit dem OP und der Neonatologie verbunden. Die Klinik ist also auf alle Eventualitäten unter der Geburt vorbereitet.

Klinik Mariahilf: 1530 Geburten im Jahr 2020

Das Team der Geburtshilfe in der Mariahilf-Klinik half im vergangenen Jahr 1551 Kindern bei insgesamt 1530 Geburten auf die Welt. Dabei gab es 726 geborene Mädchen und 825 Jungen. In den vergangenen Jahren war die Mariahilf Klinik mehrfach in die Schlagzeilen geraten – unter anderem, weil es öffentlichkeitswirksame Kündigungen gegeben hatte.

An jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat haben werdende Eltern im Rahmen eines Informationsabends die Gelegenheit, persönlich mit Ärzten und Hebammen aus der Helios Mariahilf Klinik ins Gespräch zu kommen. Der Infoabend findet aktuell per Skype von 18-19 Uhr statt. Alle Interessierten können sich über die folgende Mailadresse unter Angabe des gewünschten Termins anmelden und erhalten zeitnah weitere Informationen: vortrag-mariahilf@helios-gesundheit.de.