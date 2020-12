Bürokratie verhindert politische Videokonferenzen

Harburg. Die Sitzungen der Fachausschüsse der Harburger Bezirksversammlung sollen vorerst als Videokonferenzen stattfinden, um die Corona-Ansteckungsgefahr zu minimieren. Dabei soll die Öffentlichkeit weiterhin informiert und beteiligt werden, war der Konsens unter den Abgeordneten im Hauptausschuss am 15. Dezember. Genau das geht aber nicht, schreibt der Verwaltungsdezernent des Harburger Bezirksamtes, Dierk Trispel nun den Fraktionsvorsitzenden.

Das Bezirksverwaltungsgesetz schließt die Öffentlichkeit bei Sitzungen, die als Telefon- oder Videokonferenz stattfinden, explizit aus. Die Politiker sind verärgert und fordern eine bürgerfreundliche Lösung. „Wir können die Öffentlichkeit bei den Sitzungen nicht einfach auf unbestimmte Zeit ausschließen“, sagt zum Beispiel Jörn Lohmann. Fraktionsvorsitzender der Linken.

Eigentliche Musik der Kommunalpolitik spielt in Ausschüssen

Das Wort „Fachausschuss“ klingt unspektakulär und wenig attraktiv, doch das stimmt nicht: Während die Bezirksversammlung selbst eher die Bühne für die bezirkspolitischen Grundsatzdebatten ist, spielt die eigentliche Musik der Kommunalpolitik in den Ausschüssen. Hier werden die Detailfragen geklärt, an denen sich entscheidet, wie ein Beschluss die Bürger konkret betrifft, und vor allem werden hier frühzeitig die Projekte und Probleme vorgestellt, an denen sich Politik und Verwaltung im Bezirk abarbeiten: Neubaugebiete, Kindertagesstättenversorgung, Stadtteilkultur, Sportförderung, Verkehrsplanung – um nur einige zu nennen. Hier werden Experten, Bauherren und Referenten aus den Fachbehörden gehört und auf Grundlage ihrer Vorträge werden hier die Beschlüsse der Bezirksversammlung vorbereitet.

Das öffentliche Interesse an diesen Prozessen erkennt auch das Bezirksverwaltungsgesetz an: In Paragraf 14 wird ausdrücklich festgelegt, dass Ausschusssitzungen öffentlich sind und nur einzelne Punkte im vertraulichen Rahmen diskutiert werden. Für Telefon- und Videokonferenzen gilt das allerdings nicht: Hier schreibt Paragraf 13 des Gesetzes explizit vor, dass die Öffentlichkeit bei diesen Sitzungen nicht teilnehmen darf. Das gilt auch für die Presse. Über Unterlagen und Beschlüsse sollen die Bürger „auf dem üblichen Weg“ informiert werden. Der übliche Weg ist das Protokoll und das ist kein schneller Weg.

Mehr Personal für die Gremienbetreuung gefordert

Für sieben der 11 Unterausschüsse der Bezirksversammlung stammt die jüngste öffentlich zugängliche Niederschrift aus den Monaten Februar und März. Zwei Ausschüsse haben bereits das Juni-Protokoll veröffentlicht und zwei sind zum Jahresende schon bei der September-Sitzung angekommen. Die Langwierigkeit des Verfahrens ist kaum der Corona-Pandemie geschuldet, sie wurde bereits in den Jahren zuvor beklagt und mehr Personal für die Gremienbetreuung gefordert. Bis ein Protokoll veröffentlicht werden kann, dauert es aber auch im schnellsten Fall mehrere Wochen, da es zunächst auf der nächsten Sitzung genehmigt werden muss.

Deshalb war es den Abgeordneten wichtig, die Öffentlichkeit auch bei Online-Sitzungen zu direkt zu beteiligen. Dass das Gesetz dies in einem bislang wenig angewandten Paragrafen aus dem Jahr 2006 ausschließt, war ihnen nicht bewusst, beteuert unter anderem Frank Richter, Fraktionsvorsitzender der SPD und Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses. Auch Verwaltungsdezernent Trispel hatte keine Bedenken geäußert, als der Hauptausschuss in seiner Anwesenheit den Beschluss über Online-Sitzungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung fasste. „Wir haben das für den Stadtentwicklungsausschuss auch technisch bereits geklärt. Es wäre nicht einfach gewesen, aber es hätte geklappt“, sagt er, „Es wäre hilfreich gewesen, wenn Herr Trispel die Information schon im Hauptausschuss bereitgestellt hätte und nicht erst zwischen Weihnachten und Silvester.

Ziel ist es, Online-Bürgerbeteiligung zu stärken

Zumal einen Tag nach dem Harburger Hauptausschuss die Bürgerschaft tagte und das Bezirksverwaltungsgesetz änderte – eben mit dem Ziel, Online-Bürgerbeteiligung zu stärken. Nur hatten wohl auch die Landespolitiker den Passus im Paragrafen 13 übersehen. „Wir werden eine Lösung finden müssen“, sagt Richter, „vor allem, weil sich hier zwei Paragrafen gegenseitig im Wege stehen und dabei aber der Wille des Gesetzgebers, Bürgerbeteiligung auch online zu ermöglichen deutlich zu erkennen ist. Zur Not muss die Bürgerschaft bei ihrer nächsten Sitzung das Bezirksverwaltungsgesetz noch einmal ändern und den Passus aus Paragraf 13 streichen.“

Oppositionsführer Ralf-Dieter Fischer (CDU) hat einen anderen Vorschlag: „Der Beschluss der Bürgerschaft ist auch, so viele Sitzungen, wie möglich in Präsenz zu ermöglichen und den Bezirksversammlungen Geld für entsprechende Raum-Mieten zur Verfügung zu stellen“, sagt er. „Dann kann man Öffentlichkeit auch wieder zulassen. In kleinen Mengen oder per Video. Wir waren ohnehin gegen die Idee mit den reinen Online-Sitzungen!“