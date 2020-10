Hamburg. Auf dem Bürgersteig an der Wilstorfer Straße mitten in Harburg ist am Freitagabend ein angeschossener Mann aufgefunden worden. Das bestätigte der Lagedienst der Polizei auf Abendblatt-Anfrage.

Nach Abendblatt-Informationen soll der Mann eine Schusswunde im Bein haben, die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt, die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot von Beamten vor Ort.