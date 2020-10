Die Kunst des geschliffenen Wortes

Buchholz. Im Frühjahr war der geplante 10. Poetry-Slam in der Empore noch Corona zum Opfer gefallen. Am Sonnabend, 10. Oktober, wird dafür gleich zweimal gespielt. Für beide Veranstaltungen, 18 und 20 Uhr, gibt es noch Karten. Beim Jubiläums-Poetry-Slam, der zehnten Ausgabe dieser Veranstaltung, präsentiert Hannovers Poetry Slam „Macht Worte!“ mit „Whole Lotta Teams!“ erstmals die Königsdisziplin im Poetry Slam in Buchholz: den Team-Slam! Anstelle der üblichen Einzelkämpfer stehen an diesem besonderen Abend waschechte und gestandene Abc-Teams auf der Bühne, um ihre Dichtungen ins Empore-Rund zu schmettern.

Die Bandbreite eines handelsüblichen Slam-Vortrages addiert sich dabei nicht nur, sondern multipliziert sich um ein Vielfaches. Denn die Teams können die Vielfalt der Viel-Stimmigkeit aufs Virtuoseste nutzen. Von choral bis kanonesk, von staccato bis chaotisch – hier zählt nicht nur das gesprochene Wort, sondern das explosive Zusammenspiel von Text und Live-Performance. Und auch beim Team-Slam wählt das Publikum natürlich die Siegerinnen und Sieger des Abends. Nunmehr allerdings im Doppelpack. Einzigartig!

An die Vortrags-Mikros treten „Es kann nur beide geben“, das sind Lara Ermer und Theresa Reichl, sowie die gemischten Aussage-Doppel „Lingitz & Puchert“, bestehend aus Jule Weber und Yannick Steinkellner und „Reife Eier“ mit Michael Schumacher und Eva-Lisa Finzi.

An ihre ausdrucksstarke Performance-Seite gesellt sich mit dem Team „Rabatt auf Alienzubehör“ (Jann Wattjes und August Klar) nicht zuletzt der Abc-Konfetti sprühende Senkrechtstarter der deutschsprachigen Team-Slam-Szene. Durch den Abend der poetischen Superlative führen Henning Chadde und Bernard Hoffmeister