Harburg. Der Deutsche Städte- und Gemeindetag will flächendeckende Corona-Tests und deutlich ausgeweitete Kapazitäten für seine Mitglieder -- bundesweit 11.000 Kommunen. Fabian Faupel, der Ärztliche Leiter des Labors von Froreich - Bioscentia in Harburg, erklärt den bisher erzielten Hochlauf, die Sicherheit der Tests und wie die Ergebnisse helfen können, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Herr Faupel, wie geht es Ihnen und wie ist die Lage in der Belegschaft des Labors?

Fabian Faupel Danke, mir geht es gut, wenngleich es auch für uns im Labor schwierige Zeiten sind. Bei unseren Mitarbeitern gab es bislang keine Infektionen. Verdachtsfälle gingen in Quarantäne und wurden zeitnah getestet. Alle Tests waren erfreulicherweise negativ. Wir haben einige Reiserückkehrer erstmal freigestellt. Sie kamen erst nach 14 Tagen zu Hause wieder zur Arbeit. Wir treffen alle sinnvollen Vorkehrungen, um eine Infektion unter unseren Mitarbeitern zu verhindern. Uns liegt ihre Gesundheit am Herzen - und das Labor wird jetzt besonders stark gebraucht.

Wann wurde von einem Einsender zum ersten Mal ein Coronatest gefordert und wie schnell kam es zum Hochlauf?

Faupel Am 27. Januar wurde der erste Covid-19-Test bei uns angefordert. Im Februar waren es bereits 429 Tests, wobei wir in der letzten Februarwoche einen stärkeren Anstieg verzeichnet haben. Im März lagen wir bereits bei mehr als 16.000 Tests. Dabei gab es einen sprunghaften Anstieg mit teilweise mehr als 1000 Tests pro Tag ab Mitte März. Mittlerweile arbeiten unsere Mitarbeiter auch am Wochenende rund um die Uhr, um die große Anzahl an Probeneingängen zu bewältigen.

Fabian Faupel, der Ärztliche Leiter des Labors.

Foto: Renate Kohlhaas

Wie kompliziert sind die Tests?

Faupel Das Analyseverfahren, die Polymerase-Chain-Reaction, kurz PCR, ist eine anspruchsvolle Technik, bei der sehr viel Knowhow und hochmoderne Geräte zum Einsatz kommen. Mit molekularbiologischen Techniken werden Nukleinsäuren des Virus amplifiziert und nachgewiesen. Einfach ausgedrückt: Wir isolieren genetisches Material des Virus, vervielfältigen es und weisen es dann nach, mit hochspezifischen Sonden, die genau zur RNA des Virus passen.

Mehr als 300.000 Aufträge im Monat.

Wie ist die Zahl der Corona-Tests einzuschätzen?

Faupel Wie erwähnt hatten wir im März mehr als 16.000 Covid-19-Tests. Dagegen wurden im Januar, einem der Monate mit den höchsten Fallzahlen für Influenza, nur knapp 800 Untersuchungen auf Influenzaviren angefordert und durchgeführt. Insgesamt hatten wir im März mehr als 225.000 Aufträge für mehr als 1500 verschiedene Untersuchungen aus Blutproben, Abstrichen und anderen Körpermaterialien. Der Covid-19-Test machte so allein im März sieben Prozent aller Aufträge (ein Auftrag ist ein Patient) aus. Dieser hohe Anteil ist auch dadurch zu erklären, dass die Anforderungen drastisch zurückgingen. Das trifft unser Labor genauso wie andere Labore in Deutschland. Der Rückgang an Untersuchungsaufträgen aus Blutproben beträgt etwa 45 bis 50 Prozent. Wir haben sonst mehr als 300.000 Aufträge im Monat.

Wie können Testergebnisse helfen, mit der Krise fertig zu werden?

Faupel Gelingt es uns, die Erkrankten mit Hilfe von PCR-Tests zu identifizieren und anschließend die infizierte Person sowie deren Kontaktpersonen zu isolieren, kann die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden. Diese Verlangsamung ist deshalb so wichtig, um möglichst allen Patienten in einem kritischen oder lebensbedrohlichen Zustand eine intensivmedizinische Betreuung gewährleisten zu können.

Wie viele Tests wären nötig, um eine genaue Analyse zumindest für Hamburg oder die nördlichen Bundesländer vornehmen zu können?

Faupel Wir können nicht alle Menschen testen, selbst wenn es theoretisch ideal wäre. Man müsste dann 88 Millionen Menschen in Deutschland mehrfach prüfen. Kein Land hat solche Kapazitäten. Die Tests helfen dem Bundesgesundheitsministerium, dem Robert-Koch-Institut, den Gesundheitsämtern und uns allen im Gesundheitswesen, den Verlauf der Erkrankung besser zu verstehen, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen.

Hochdurchsatzgeräte für die PCR-Tests

Wie hilfreich sind Antikörpertests?

Faupel Ein Antikörpertest misst, ob sich im Blut Antikörper gegen einen Erreger gebildet haben. Liegen Antikörper vor, spricht das für eine ablaufende oder durchgemachte Infektion. Teste zum Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 sind ab sofort in unserem Labor verfügbar. Ob Menschen mit nachweisbaren Antikörpern gegen Covid-19 wirklich immun gegen eine Infektion sind, ist abschließend noch nicht belegt. Wir brauchen diese Tests, um genau diese Frage zu beantworten. Im besten Fall werden uns Antikörpertests helfen, die Dunkelziffer sowie den Grad der Herdenimmunität abzuschätzen.

Ein Abstrich für einen Corona PCR-Test wird in einer Medizinischen Sicherheits-Werkbank vorbereitet.

Foto: Renate Kohlhaas

Wie schnell lässt sich die Zahl von Tests weiter erhöhen?

Faupel Momentan haben wir genügend Reagenzien, die aber weltweit gefragt sind. Vor wenigen Jahren haben wir moderne Hochdurchsatzgeräte für die PCR-Tests eingeführt. Das hilft uns jetzt. Wir arbeiten mit Geräten und Reagenzien von unterschiedlichen Herstellern, um uns nicht von einem abhängig zu machen. Wichtig ist nicht allein die Zahl der möglichen Testungen, sondern dass diese gezielt eingesetzt werden, dass also vor allem die getestet werden, die symptomatisch sind oder Kontakt zu Infizierten hatten. Die darüber hinaus verfügbaren Testkapazitäten können dazu dienen, Kenntnisse über symptomlos-infizierte Personen zu erlangen und weitere Infektionsketten zu erkennen.

Goldstandard der Covid-19-Diagnostik

Gibt es Engpässe bei der Beschaffung?

Faupel Die lassen sich nicht ausschließen. Momentan haben wir ausreichende Mengen auf Lager. Umso wichtiger ist es, die Tests sinnvoll, gezielt und nicht wahllos einzusetzen.

Wie sicher sind die Ergebnisse der Tests?

Faupel Das Verfahren weist die virale RNA spezifisch nach und ist sehr empfindlich, selbst sehr geringe Virusmengen können nachgewiesen werden – und das sehr zuverlässig. Die Tests sind sicher und der Goldstandard der Covid-19-Diagnostik.

Dennoch ist das Ergebnis mitunter zuerst negativ, beim zweiten Test positiv oder umgekehrt. Wie kann das sein?

Faupel Dies kann mehrere Gründe haben. Zum einen liegt es am Verlauf der Erkrankung: Zu Beginn der Erkrankung lässt sich das Virus im Rachenabstrich nachweisen. Im Verlauf wandert der Erreger in die tieferen Atemwege und ist dann oft im Rachenabstrich nicht mehr nachweisbar. Zum anderen ist wichtig, dass der Abstrich richtig gemacht wird. Tief im Rachen und nicht mal eben in der Backentasche. Da die Antikörper in den meisten Fällen frühestens zwei Wochen nach Symptombeginn nachweisbar sind und ein Ausbruch der Erkrankung bis zu zwei Wochen nach Ansteckung auf sich warten lässt, sollten Antikörpertests mit einem Abstand von vier Wochen nach einem möglichen Infektionsereignis erfolgen.

Wie lange dauert die Arbeit an einem PCR-Test im Labor? Wann liegt das Ergebnis vor?

Faupel Im Labor dauert das PCR-Verfahren selbst drei bis vier Stunden. Man muss aber bedenken, dass der Probentransport, die Erfassung der Aufträge und die Beurteilung sowie Befundfreigabe und -übermittlung auch Zeit in Anspruch nehmen. Das Testergebnis liegt meist taggleich, aber fast immer innerhalb von 24 Stunden vor.

Auch Labor hat finanzielle Einbußen

Können mit den Corona-Tests die Einbußen bei anderen Aufträgen ausgeglichen werden, die sich aus den verringerten Nachfrage aus anderen Bereichen ergeben?

Faupel Die Corona-Pandemie hat zu einer asymmetrischen Verteilung der Arbeitsbelastung im Labor geführt. Die PCR-Abteilung wird stärker belastet, in anderen Abteilungen hat das Probenaufkommen deutlich abgenommen. Wir führen das vor allem auf die stark zurückgegangenen Aufträge aus den Praxen zurück, die weniger Patienten behandeln. Da die Praxen mehr als neunzig Prozent unserer Einsender ausmachen, ist der Effekt deutlich. Aber auch die Krankenhäuser, die wir mit Labordiagnostik versorgen, haben weniger Patienten. Betriebswirtschaftlich sind bis zu 50 Prozent weniger Aufträge eine Herausforderung. Somit haben auch wir infolge der Pandemie – wie viele andere Unternehmen – mit finanziellen Einbußen zu rechnen.