Harburg. Die Rohbau-Arbeiten am neuen Zentrum für Studium und Promotion (ZSP) an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) an der Kasernenstraße sind abgeschlossen und so geht das Bauprojekt in seine finale Bauphase über. Auf über 1936 m² Bruttogeschossfläche entstehen seit Mitte 2019 studentische Lernräume, die Graduiertenakademie sowie das Exzellenzkolleg des ZFI (Zentrum für Forschung und Innovation).

Darüber hinaus wird eine Cafeteria eingerichtet. Realisiert wird der Neubau von der Sprinkenhof GmbH im Auftrag der Behörde. Der Einzug in das neue ZSP ist für Dezember 2020 geplant.