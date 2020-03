Buxtehude . Im Februar übernahm Jan-André Lemme (29) den Vorsitz des Automobilclub Niederelbe (ACN). Wenige Wochen später steht die diesjährige Rallycross-Saison auf dem Buxtehuder Estering bereits vor dem Aus. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied der ACN bei einer Vorstandssitzung am vergangenen Donnerstagabend, das Rennen zur Deutschen Rallycross-Meisterschaft (DRX) zu verschieben. Ursprünglich sollte die DRX am 9. und 10. Mai in Buxtehude gastieren.

Auch das am 12. und 13. September geplante Rennwochenende der „Titans RX“ findet nach Abendblatt-Informationen nicht statt – die gesamte Rennserie wurde beim Motorsportdachverband FIA bereits abgemeldet.

Es wäre der Höhepunkt der Saison gewesen. „Wir haben uns dazu entschieden, das Rennen zur Deutschen Meisterschaft auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Wir müssen jetzt abwarten, wie sich die gesamte Situation entwickelt“, sagt der neue ACN-Chef. Lemme übernahm erst vor wenigen Wochen den Job von Andreas Steffen, der die Geschicke auf dem Estering seit 2007 geleitet hatte.

„Für mich persönlich ist das natürlich kein optimaler Start ins erste Jahr“, erklärt Lemme. 2019 erwischte der ACN ein Seuchenjahr – sowohl zur Rallycross-Europameisterschaft, als auch zum Saisonfinale der Titans RX kamen aufgrund von Dauerregen jeweils nur 4000 Zuschauer.

Jan-André Lemme (29) ist ACN-Vorsitzender.

Foto: Maximilian Bronner

Finanziell sei der ehrenamtlich geführte Verein 2019 mit einem blauen Auge davon gekommen, erklärte Lemme im Februar. In diesem Jahr hoffte der neue Estering-Chef auf deutlich mehr Motorsportfans. Durch die frühzeitige Verschiebung der Deutschen Meisterschaft sichert sich der ACN jetzt finanziell ab.

Noch keine großen Kosten

„Da wir noch keine großen Kosten hatten, ist die Verschiebung finanziell kein großes Problem für uns“, sagt Jan-André Lemme. Auch das diesjährige Hauptevent „Titans RX“ steht aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie vor dem Aus. Nach ihrer Premierensaison 2019 wäre die internationale Titans-Serie 2020 in ihre zweite Saison gestartet.

Eine offizielle Absage der Veranstaltung im September steht zwar noch aus – nach Abendblatt-Informationen ist die Absage jedoch nur eine Frage der Zeit. Am 18. März ließ der Österreicher Max Pucher alle Saisonvorbereitungen der Rennserie stoppen. Pucher ist Gründer und Besitzer der Titans-Serie. Grund für den Stopp waren die strengen Vorkehrungen zur Eindämmung der Pandemie in Österreich.

In den kommenden Wochen hätten im niederösterreichischen Fuglau die ersten Testfahrten zur kommenden Saison angestanden. Die Titans-Autos sollten 2020 mit einer umweltfreundlicheren Antriebstechnologie ausgestattet werden. Die Maßnahmen der österreichischen Regierung untersagten die Durchführung der Tests.

Saisonauftakt in Kanada abgesagt

„Wir haben vor mehreren Tagen bereits den Saisonauftakt in Kanada absagen müssen. Ich habe die Titans-Serie mittlerweile offiziell bei der FIA abgemeldet. Alle Mitarbeiter sind außerdem freigestellt“, erklärt Titans-Besitzer Max Pucher. Zwar sei es theoretisch möglich, die Rallycross-Serie erneut anzumelden. Der finanzielle Kraftakt wäre jedoch kaum zu realisieren. „Keiner der Fahrer und Sponsoren möchte solch ein finanzielles Risiko eingehen. Alle haben ihre Zusage für die aktuelle Saison zurückgezogen“, sagt Pucher.

Im Moment kann keiner sagen, wie es weitergeht

Da die einzelnen Titans-Fahrer die 530 PS starken Autos bei der Rennserie mieten, hätten sie bereits in finanzielle Vorleistung gehen müssen. Es ist somit kaum vorstellbar, dass die Rennserie in diesem Jahr den Betrieb wieder aufnimmt. Von der Titans-Serie bleibt derzeit nur eine leere Hülle – ohne Fahrer, ohne Sponsorengeld und ohne Mitarbeiter. „Ich gehe nicht davon aus, dass es in dieser Saison eine Titans-Serie geben wird“, bringt es Pucher nüchtern auf den Punkt. Viele Fahrer stünden jedoch in der kommenden Saison wieder bereit.

Jan-André Lemme möchte unabhängig von der Entwicklung der Titans-Meisterschaft an dem September-Wochenende festhalten. Möglich sei – sollte sich die gesundheitliche Gesamtsituation verbessert haben - die Deutsche Meisterschaft an diesem Termin auszurichten. Dazu müsste sich der ACN jedoch mit der Deutschen Rallycross-Meisterschaft einig werden. Der DRX-Saisonauftakt im niederländischen Valkenswaard wurde ebenfalls verschoben. Auch der dritte geplante DRX-Saisonlauf auf dem hessischen Gründautalring am 30. und 31. Mai scheint derzeit kaum realisierbar. Bei einer Verschiebung kann es somit zu Terminkonflikten zwischen den einzelnen Strecken kommen.

Außerdem muss sich der Estering mit der Belgischen Rallycross-Meisterschaft einig werden. Diese wäre neben der Deutschen Meisterschaft ebenfalls im Mai in Buxtehude zu Gast gewesen.

„Im Moment kann keiner sagen, wie es weitergeht“, erklärt der ACN-Vorsitzende Lemme. Offenbar muss der 29-Jährige seine Premierensaison als Estering-Chef um ein Jahr verschieben.