Bonthe/Harburg. Im siebten Jahr seines Bestehens hat das Eißendorfer Afrika-Hilfsprojekt „Bonthe Youth Resource Center“ (BYRC) in Sierra Leone einen kleinen Dämpfer erhalten. Personalprobleme und örtliche Bürokratie bremsen das Wachstum des Berufsausbildungszentrums. Seine Initiatoren, die Eißendorfer Lutz Mühlhaus und Britta Rietztke haben deshalb umdisponiert und setzen sich derzeit verstärkt für qualitative Verbesserungen im BYRC ein, statt die Ausweitung des Zentrums jetzt voranzutreiben.

Landreform nach Regierungswechsel in Sierra Leone

Grund dafür ist ein Regierungswechsel in Sierra Leone und eine damit verbundene Landreform. Alle Grundstückseigentümer, auch das BYRC, müssen sich neu ins Kataster eintragen lassen. Dieser Prozess zieht sich jetzt schon länger als ein Jahr hin. Solange hat das BYRC auch kein amtliches Dokument, dass die Stiftung als Eigentümerin des Grundstücks nach dem neuen Landrecht ausweist. „Sichere Eigentumsverhältnisse sind für uns jedoch die Grundlage allen weiteren Handelns“, sagt Lutz Mühlhaus. „Unser Centermanager und der Ortsbürgermeister von Bonthe versuchen deshalb gemeinsam, die Angelegenheit bei den Behörden zu beschleunigen.“

Geld für Erweiterungsbau ist vorhanden

So lange die Verhältnisse unklar sind, bleibt das Baukonto unangetastet. Mittlerweile liegt genug Geld darauf, den geplanten Erweiterungsbau durchzufinanzieren, zumal dieser kleiner ausfallen könnte, als bislang geplant. Das liegt daran, dass der Ausbildungsbereich „Hauswirtschaft“ mangels Auszubildender und auch mangels einer geeigneten Lehrkraft geschlossen wird und so im bestehenden Center bereits Räume frei werden.

Bessere Ausstattung für die Werkstätten

Die bestehenden Ausbildungsgänge werden weiter ausgestattet. Der EDV-Lehrgang kann sich über neue Laptops freuen, die Tischler haben jetzt eine Motorsäge und das gesamte Center erhält eine bessere und gleichmäßigere Energieversorgung durch zwei Dieselgeneratoren, die die störungsanfälligen Benzinaggregate ersetzen. „Sowohl die vorhandene, kleine Solaranlage als auch unsere Generatoren vor Ort sind sehr reparaturanfällig. Ersatzteile und technisches Know how sind in Sierra Leone aber Mangelware“, sagt Mühlhaus. „Es kam bei Defekten immer wieder zu Ausfallzeiten im Ausbildungsbetrieb. Unsere Bemühungen, gemeinsam mit einem Bremer Ingenieurbüro das BYRC mit alternativen Energien zu versorgen - sind leider im Sande verlaufen“.

Zusammen mit den Gerätschaften für Center und Werkstätten kam auch eine weitere Sachspende im BYRC an: 20 Paar knallrote Fußballschuhe, mit denen die Bonthe-Azubis ihre ersten Gegner, ein Team aus staatlichen Straßenbauern, gleich mit 2:0 vom Platz schickten.

Auch, wenn es derzeit nicht viel zu investieren gibt, kostet auch der Betrieb des BYRC laufend Geld. Lutz Mühlhaus und seine Lebensgefährtin Britta Rietzke spenden seit Jahren je ein Fünftel ihrer jeweiligen Einkommen an das Projekt. Zahlreiche Individuen und Institutionen – besonders in Eißendorf – spenden ebenfalls. Und ungefähr einmal im Monat legt Lutz Mühlhaus im Harburger Binnenhafen in der Fischhalle Schallplatten für sein Musikquiz auf. Dessen Erlöse gehen ebenfalls an das BYRC. Der nächste Termin ist – sofern er nicht wegen Viren abgesagt werden muss – der 2. April um 19 Uhr.