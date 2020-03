Landkreis Harburg. Im zweiten Jahr hintereinander kann der Landkreis Harburg 2020 keine baureifen Großprojekte im Straßenneubau- und Ausbau beginnen. Hintergrund dafür sind immer aufwendigere und zeitintensivere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dazu kommt ein bislang knapper Stellenplan für Bau-Ingenieure. Ihn will die Kreisverwaltung jetzt nachbessern. „Noch in diesem Jahr sollen vier neue Ingenieure beim Betrieb Kreisstraßen beginnen“, sagte Uwe Karsten, der Leiter des Betriebes, in Winsen. Damit wird die Belegschaft für Planungen verdoppelt.

Verhandlungen mit 50 Eigentümern über Grundstücksstreifen

Zwei aktuelle Beispiele machen die Probleme bei den Straßenprojekten deutlich. So soll in Todtglüsingen die Kreisstraße (K) 57 in der Ortsdurchfahrt verbreitert und die Entwässerung neu eingerichtet werden. Das Projekt wird bereits seit acht Jahren verfolgt. Zwar läuft inzwischen das Planfeststellungsverfahren. „Aber über den Ankauf der notwendigen Grundstücksstreifen müssen wir mit insgesamt 50 Eigentümern verhandeln“, sagt Karsten. Das kostet Zeit. Ohnehin gilt der Erwerb von Grundstücken als eines der zentralen Probleme, wenn es darum geht, die Verkehrs-Infrastruktur zu verbessern. „Dabei sollte jeder Grundeigentümer zum Gemeinwohl beitragen“, argumentiert Karsten.

Eine Klage hält den Radweg auf

Zweites Beispiel: Der Neubau des Radweges an der K 63 zwischen Mienenbüttel und Oldendorf. Für die rund drei Kilometer lange Strecke wurde das Planfeststellungsverfahren 2018 abgeschlossen. Doch noch immer klagt ein Anlieger vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg gegen den Beschluss. Karsten hat das Projekt zwar erneut in das Bauprogramm 2020 aufgenommen. Doch wann das Gericht entscheidet, liegt eben nicht in der Hand der Planer.

23 Projekte werden parallel bearbeitet

Die Mannschaft in der Kreisverwaltung bearbeitet derzeit parallel 23 Straßenausbau- und Radwegeneubau-Projekten sowie als Neubau die Umgehungen von Luhdorf und Pattensen sowie von Thieshope. Dazu kommen zwei Brücken, die saniert werden müssen. Dennoch konnte kein Großprojekt begonnen werden. Der Chef des Betriebs Kreisstraßen entschied sich daher, Sanierungen mit überschaubarem Planungsaufwand vorzuziehen. Schon 2019 hatte Karsten sechs kleinere Projekte wie neue Fahrbahndecken zwischen Fleestedt und Karoxbostel sowie Langenrehm und Sieversen nachgemeldet. Sie sind nun in diesem Jahr dran.

Politik will Abläufe straffen

Ein weiteres grundlegendes Problem beim Straßenausbau ist es, geeignete Flächen für Regenrückhaltebecken zu finden. Sie werden notwendig, wenn die Entwässerung von Straßen und Wegen instandgesetzt wird. Auch für die Becken müssen Grundstücke erworben werden. Die Kreisverwaltung bleibt bei den Verhandlungen ebenso wie bei allen Grundstücken an Richtwerte gebunden, die die Experten des Grundstücks-Verkehrsausschusses festgelegt haben. Die aber weichen mitunter von den Vorstellungen der Besitzer ab.

Politisch ist längst unumstritten, dass die Planungsabläufe zu langwierig sind. So hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zuletzt die Ortsumgehung Elstorf an der B 3 zum Pilotprojekt für beschleunigtes Vorgehen erklärt. Das bedeutet aber immer noch, dass mit einem Zeitraum von acht Jahren gerechnet wird – statt vorher mit zehn.

Für versiegelte Flächen kann in Ökopool eingezahlt werden

Ein kleinerer, aber direkter Schritt zum beschleunigten Planen lässt sich mit einfacheren Regelungen für den Naturschutz machen. Vorgeschrieben ist, einen Ausgleich für versiegelte Flächen auf Straßen und Radwegen zu schaffen. Dafür hat der Landkreis den Ökopool eingerichtet, für den die Untere Naturschutzbehörde Acker- und Waldflächen als Ausgleich erwirbt.

„Seit gut sieben Jahren zahlen wir für den Straßenbau Geld ein, mit dem solchen Flächen finanziert werden können. Das vereinfacht das Vorgehen und spart Zeit“, sagt Karsten. Zudem schreiben die Straßenbauer eine Prioritätenliste fort, so dass bei Verzögerungen rasch von einem Projekt zu einem anderen gewechselt werden kann. Die aktuelle Liste soll der Kreistag in seiner Sitzung am 23. März beschließen.

Vier neue Ingenieure sollen das Team verstärken

Noch in diesem Jahr sollen nun vier neue Ingenieure die Mannschaft des Betriebs Kreisstraßen verstärken. Drei von ihnen sind Planer, einer wird Projekte ausschreiben und überwachen und damit diesen Aufgabenbereich unterstützen. Die Verträge sind zum 1. April sowie zum 1. Juli geschlossen. Unter den neuen Mitarbeitern ist eine Frau. Ein Anreiz für Ingenieure, in eine Verwaltung einzuscheren, könnte sein, dass sie dort wie Auftraggeber für Baufirmen handeln können. Das Gehaltsniveau der Wirtschaft dürften sie jedoch nicht erreichen.

7,5 Millionen stehen für 2020 im Kreishaushalt

Für 2021 könnten die Mittel für Straßeninfrastruktur einschließlich Fördergeldern und Beträgen von den Gemeinden auf bis zu zwölf Millionen Euro steigen. 2019 waren es neun Millionen Euro, für 2020 sind 7,5 Millionen Euro geplant. Mit den neuen Mitarbeitern sollen nun zusätzliche Projekte möglich werden. Darunter soll auch die Ortsdurchfahrt Todtglüsingen und damit wieder ein Großprojekt mit einem Volumen von 3,8 Millionen Euro sein.

„Wir sind mit der Verstärkung für die Zukunft optimistisch“, sagt Uwe Karsten und schiebt nach: „Planer müssen optimistisch sein.“