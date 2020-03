Hittfeld. Könnte der Bund die Decatur-Brücke am Maschener Rangierbahnhof übernehmen – und sich auch an den Kosten für die notwendige Sanierung oder einen Ersatzbau beteiligen? Diese Frage soll Bürgermeisterin Martina Oertzen in Gesprächen mit dem Bund und dem Land Niedersachsen, das eine Kostenbeteiligung seinerseits bereits in Aussicht gestellt hat, klären. Dies sieht ein Antrag vor, den die Gruppe aus CDU und FDP für die Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch eingebracht hat. Am Dienstag befasst sich bereits der Verwaltungsausschuss mit dem Thema.

Hintergrund für den Vorstoß ist ein ähnlich gelagerter Fall in Hamburg: Dort wurde die marode Köhlbrandbrücke aufgewertet und wird nun eine Bundes­straße. Dadurch ist es möglich, dass sich der Bund an den Kosten für eine Ersatzlösung beteiligt. „In Hinblick auf die Bedeutung von Europas größtem Rangierbahnhof mit der dazugehörigen Decatur-Brücke in der Gemeinde Seevetal streben wir eine Lösung analog der Köhlbrandbrücke in Hamburg an“, heißt es in dem Antrag der Gruppe.

Ein weiteres umstrittenes Projekt steht auf der Tagesordnung: Die Pläne für eine neue Tank- und Rastanlage im südlichen Bereich Hamburgs. Bisher war für den Bau der Anlage, die die alte Rastanlage Stillhorn ersetzen soll, nur ein Standort im Seevetaler Ortsteil Meckelfeld in Betracht gezogen worden.

Vorbereiteter Baugrund auf Hamburger Gebiet steht zur Verfügung

Nun ergibt sich aus Sicht der CDU-Fraktion eine neue Möglichkeit auf Hamburger Stadtgebiet. Auf einer Fläche an der Autobahnanschlussstelle Neuland wollte die Post ein Logistikzentrum bauen. Dafür wurde das Areal aus dem Landschaftsschutz entlassen und es wurde ein B-Plan aufgestellt. Die Post hat sich jedoch entschieden, das Projekt an diesem Standort nicht weiterzuverfolgen.

„Daher steht aktuell ein vorbereiteter Baugrund auf Hamburger Gebiet zur Verfügung, der im Rahmen der weiteren Planungen für den Neubau einer Tank- und Rastanlage unbedingt berücksichtigt werden muss“, so die Einschätzung der Christdemokraten. Um zu verhindern, dass die Fläche anderweitig genutzt wird, fordern sie daher einen Bau- und Planungsstopp für das Gebiet.

Ebenfalls zum Thema Verkehr – genauer: zur E-Mobilität – bringt die AfD-Fraktion einen Antrag ein. Sie bezieht sich auf Prognosen, nach denen die Zahl der Elektroautos in den kommenden Jahren erheblich zunehmen wird. Die dafür notwendige Infrastruktur in der Gemeinde zu schaffen, sei eine Herausforderung.

Deshalb sollen alle Beteiligten aus den Bereichen Energieversorgung, Sicherheit und Chancen an einem „Runden Tisch“ ein Planungs- und Handlungskonzept erarbeiten. Der Rat tagt am Mittwoch, 11. März, öffentlich ab 19.30 Uhr in der Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11 in Hittfeld.