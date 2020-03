Buchholz/Winsen . Seit Jahren wird sie angekündigt, nun soll sie endlich beginnen: die Sanierung des kontaminierten Rütgers-Geländes in Buchholz. Auf der Fläche südlich des Bahnhofs wurden etwa 100 Jahre lang hölzerne Eisenbahnschwellen und Telegrafenmasten mit Teeröl imprägniert, bis das Werk 1986 aufgegeben wurde. Bereits 2003 hatten der Landkreis Harburg und Rütgers einen Vertrag zur Sanierung geschlossen. Nach etlichen Untersuchungen und Versuchen haben die Vertragsparteien nun ein geeignetes Sanierungsverfahren abgestimmt. Es wurde in der vergangenen Woche im Kreisumweltausschuss vorgestellt.

Teerölrückstände aus vielen Jahrzehnten

Thomas Nalenz, Geschäftsführer der Rütgers GmbH, heute ein Unternehmen des Evonik-Konzerns, und Matthias Siemers vom Gutachterbüro HPC, das die Voruntersuchungen vorgenommen hatte, stellten den Ausschussmitgliedern die Ausgangslage und das Sanierungskonzept, die hydraulische Sicherung, vor. Das ehemalige Werksgelände besteht aus einer fünf Hektar großen Fläche südlich des Heidekamps sowie einer elf Hektar großen Fläche zwischen Heidekamp, Suerhoper Straße, Rütgersstraße und An der Schwellenfabrik. Der größte Teil des Areals diente als Lager- und Logistikfläche, auf der als Kernzone bezeichneten Fläche fand die Kesseldruckimprägnierung der Hölzer statt. Diese ist besonders schwer belastet, da die Teerölrückstände bis in die 1960er-Jahre mangels Kanalisationsanschluss über Sickerschächte entsorgt wurden.

Die Teerölrückstände gelangten so ins Grundwasser und bildeten auf der undurchlässigen Bodenschicht im Untergrund eine sogenannte Schadstofffahne. Die zieht sich auf 1,7 Kilometer Länge unter der Siedlung zwischen Suerhoper Straße, Heidestraße und Soltauer Straße in 20 bis 50 Meter Tiefe hindurch bis auf die östlich der Soltauer Straße liegende Ackerfläche. Die Schadstoffe bauen sich im Laufe der Zeit durch biologische Prozesse selbst ab. Wegen der tiefen Lage der Rückstände gebe es auch keine Gefahr für die Anwohner.

Zunächst wird das Grundwasser gereinigt

Mit dem Sanierungsplan 1 genannten Konzept soll das Grundwasser gereinigt werden. Dadurch wird das kontinuierliche Nachlaufen ausgewaschener Schadstoffe gestoppt und der Abbau der Schadstofffahne beschleunigt. In der Kernzone wird eine Leichtbauhalle für die Grundwasseraufbereitung errichtet, das gereinigte Grundwasser wird wieder versickert. Die Anträge zum Bau der Halle sowie zur wasserrechtlichen Genehmigung wurden im Februar gestellt. Sobald die Genehmigungen vorliegen, wird mit dem Bau der Anlage begonnen. Die Bauzeit beträgt fünf Monate. Die Anlage soll zunächst für 20 Jahre in Betrieb sein und 100 bis 200 Kilogramm Teerölrückstände pro Jahr herausfiltern. Das Grundwasser wird aus den ehemaligen Sickerschächten entnommen.

Das erscheint wenig, da im gesamten Areal geschätzt zwischen 1000 und 2000 Tonnen Teerölrückstände lagern. Jedoch gehe von den Rückständen außerhalb der Kernzone keine akute Gefahr aus, da es sich hier zumeist um Tropfen handele, die schon soweit abgebaut seien, dass keine löslichen Schadstoffe mehr enthalten seien. Wie Nils-Christian Lund, der vom Landkreis bestellte Gutachter (IGB Ingenieurgesellschaft), erläuterte, benötige das Teeröl Temperaturen von über 20 Grad, um „mobil“ zu werden, die löslichen Bestandteile seien bereits ausgewaschen.

Nur die Kernzone wird saniert

Das übrige Gebiet außerhalb der Kernzone wird in absehbarer Zeit nicht saniert. Aus Sicht der Stadt Buchholz wäre die Fläche zur Wohnbebauung geeignet. Doch geplant ist dies nicht, wie Stadtbaurat Stefan Niemöller bestätigte: „Da die Erschließung nicht gegeben ist, gibt es zurzeit keine Planung.“ Gemeint ist damit, dass es nach wie vor keine östliche Umfahrung der Stadt Buchholz gibt und die vorhandenen Straßen den Verkehr aus hunderten weiteren Wohnungen nicht aufnehmen könnten.

Bebauung erst, wenn die Erschließung stimmt

Sollte sich dies ändern, würde die Rütgers GmbH auch diese Flächen sanieren. Die Kosten der Sanierung übernimmt das Unternehmen als Eigentümer. „Wir haben dafür Rückstellungen gebildet“, sagte Thomas Nalenz. Über die genauen Kosten machte er keine Angaben, stellte aber klar, dass es um Millionenbeträge geht. Eine Sanierung sei aber grundsätzlich möglich und es gebe auch einen Plan dafür.

Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte soll die Anlage zur Grundwasseraufbereitung in Betrieb gehen. Die Halle wird Nalenz’ Angaben zufolge circa neun mal 14 Meter groß. Die Anwohner werde Rütgers in Abstimmung mit dem Landkreis im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens informieren. Unbeantwortet blieb zunächst die Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Volkmar Block (Grüne), inwieweit während des Abbaus der Schadstofffahne andere gefährliche Stoffe entstehen könnten. „Wir werden hier nochmal nachhaken“, sagte er.