Fliegenberg. Fünfte Jahreszeit – das gibt es nicht nur im Rheinland. Fliegenberg am Elbdeich läuft sich in diesen Tagen schon mal warm für die ausgelassenen Faslamstage. Mit der Faslamsdisco am Freitag, 14. Februar, beginnt um 21 Uhr die 139. Fliegenberger Faslamssause. Am Sonnabend Nachmittag übernimmt dann der Faslamsnachwuchs das Zepter: Ab 15 Uhr startet dann die beliebte Kindermaskerade. Die Teenie-Disco schließt sich ab 18 Uhr an. Um 21 Uhr ist der zweite Tag der Narren dann beendet.

Für den Umzug werden rund 20 Wagen und Fußgruppen erwartet

Am Sonntag, 16. Februar, steht dann ab 12.30 Uhr alles im Zeichen des großen Faslamsumzugs auf dem Elbdeich. Vor allem Dorfthemen werden traditionell in den Mottowagen und von den Fußgruppen aufgegriffen. Angeführt von Mudder Tjark Uhrbach und Vadder Thies Eckhoff starten die Fliegenberger Narren am Seevesiel in Wuhlenburg. Auch in diesem Jahr werden wieder über 20 Wagen und Fußgruppen dabei sein, die diesmal vom „Krummesser Spielmannszug e.V. - Die Durchstarter“ begleitet werden. Der Elbdeich wird daher von 11.30 Uhr bis etwa 17 Uhr zwischen Over und Hoopte komplett gesperrt sein. Anschließend klingt der Tag in in von Deyns Gasthaus gemütlich aus.

Beim Eiersammeln geht es durch das ganze Dorf

Dort treffen sich auch die Faslamsaktiven am Montag auch um 12 Uhr zum traditionellen Eiersammeln. Mit musikalischer Unterstützung geht der Beutezug dann durch Fliegenberg, Rosenweide und Wuhlenburg. Nach dem Eieressen ab 18.30 Uhr für alle aktiven und passiven Mitglieder beginnt der große Festball um 20 Uhr. So gegen 21 Uhr lässt „Spieß“ Jan die Narrenschaar strammstehen, der Festredner schreitet aufs Podium, da wollen sie ihn alle sehen. Der ganze Saal lauscht dann Ulli Börner. Er führt wie gewohnt mit viel Humor und Reimen durch den Abend, bei der die Prämierung der Wagen- und Fußgruppen im Mittelpunkt steht.

Zentrum ist der Gasthof von Deyn

Mit dem „Pommes essen“ für die jüngsten Narren (15 Uhr) und dem Stiefeltrinken, das wie alle anderen Veranstaltungen im Gasthaus von Deyn stattfindet, endet am Dienstag, den 18. Februar ab 17.30 Uhr der Fliegenberg Faslam.