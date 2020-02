Der Meister der Steeldrums

Hollenstedt. Nach erfolgreichen Konzerten in den Jahren 2014, 2015 und 2017 wollen es Gregory Boyd (Steeldrum & Vocal) und das Jazz Lips Quintett in Hollenstedt wieder einmal swingen lassen. Mit einem exklusives Programm aus Blues, Gospel, und New Orleans Hot Jazz soll bei garantiert großartiger Stimmung ein faszinierendes Musikinstrument zu hören sein: Die Steeldrum (Stahltrommel).

Sänger und Songschreiber Gregory Boyd war lange Zeit in New Orleans zu Hause. Er lebt heute der Liebe wegen in Aarhus, Dänemark, zusammen mit seiner Ehefrau Lona, die ebenfalls als erfolgreiche Sängerin unterwegs ist. Gregory Boyd ist mit seiner Steeldrum in ganz Europa auf Tour und zählt neben Othello Molineaux und Rudy Smith zu den „Masters Of The Steeldrums“.

Die Hamburger Kultband Jazz Lips kommt in einer fünfköpfigen Auswahl von Musikern nach Hollenstedt: Thorsten Maaß (Trompete), Jan Hauke Strebel (Posaune), Wolf Delbrück (Piano), Hendrik Jan Tjeerdsma (Recording Tuba) und Ole Seimetz (Schlagzeug).