Kreis Harburg. Auf der Bahnlinie von Buchholz nach Harburg über Jesteburg und Ramelsloh soll von Dezember 2026 an der Personenverkehr neu aufgenommen werden. Davon geht die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) aus. „Es geht jetzt darum, rechtzeitig die Voraussetzungen zu schaffen, um zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 Personenzüge fahren zu lassen“, sagte Falk Fehsenfeld, der LNVG-Bereichsleiter Angebot. Zentrale Voraussetzung für den Linienverkehr ist das Überwerfungsbauwerk bei Meckelfeld. „Wir haben aber klare Signale von der Bahn, dass dieses Bauwerk kommt“, sagte Fehsenfeld in Hannover. „Das Eisenbahnbundesamt hat die Planfeststellung in Gang gesetzt. Daraus soll sich das Baurecht ergeben.“

Das mehr als 100 Millionen Euro teure Überwerfungsbauwerk wird sicher stellen, dass die Regionalzüge künftig über das nach Süden führende Hauptgleis der ICE- und IC-Züge hinweg fahren und sich Richtung Hamburg einfädeln können. Nur so ist ein durchgehender Verkehr möglich. Dieses Problem hat der Ausbau bislang verhindert.

Immerhin hatte schon vor vier Jahren der damalige Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) die Wiederaufnahme von Bahnstrecken für den Personenverkehr untersuchen lassen. Die Strecke Hamburg-Harburg über Jesteburg und Ramelsloh war eine von vier positiv bewerten Linien und damit weit vorn auf der Prioritätenliste. Es blieb dennoch beim Güterverkehr. Erst seit Dezember 2018 gibt es an Wochenenden das Angebot, von Buchholz nach Harburg über Hittfeld und Klecken zu fahren. In Richtung Buchholz, wo sich die Regionalzüge ohne Querung ausfädeln können, wird die Güterstrecke inzwischen genutzt. Allerdings fehlen die Zwischenhalte, weil Bahnsteige fehlen.

Gemeinden müssen das Umfeld gestalten

Das muss sich bis Ende 2026 ändern. „In Jesteburg und Ramelsloh müssen neue Bahnsteige gebaut werden. Für Buchholz und Harburg wird noch geprüft, ob wir neue Flächen zum Aussteigen für die Fahrgäste einrichten müssen oder ob wir mit den vorhandenen auskommen“, sagt Fehsenfeld.

Falk Fehsenfeld ist Bereichsleiter Angebot bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen.

Foto: LNVG

Das Umfeld müssen die Gemeinden gestalten. Dazu gehören Parkplätze, die Busanbindungen und ausreichend Stellplätze für Fahrräder. Politisch dürfte sich kaum Widerstand regen. So hatten SPD und CDU für den Kreis-Wirtschaftsausschuss das Thema erst zuletzt wieder dringlich gemacht.

Die Samtgemeinde Jesteburg will sich jetzt die Zukunft vorbereiten. So haben SPD, Grüne und CDU dort fraktionsübergreifend den Antrag gestellt, 20.000 Euro für Planungen bereit zu stellen. Ein mögliches Gelände für einen Bahnhof hat die Samtgemeinde vor einigen Jahren erworben. Es liegt in der Nähe des Gewerbegebiets, Am Allerbeek.

Der Samtgemeinderat soll nun am 13. Februar entscheiden, ob die Summe in den Haushalt 2020 eingestellt wird. Ein positives Votum gilt als sicher. „Jesteburg an den Personenverkehr anzubinden, ist eine tolle Idee“, sagt der Ratsvorsitzende Hans-Heinrich Aldag,

Mit der neuen Verbindung käme neue Bewegung in die Diskussion um den Schienennahverkehr vor allem in Richtung Hamburg. Betroffen von den „teils chaotischen Verhältnissen im Bahnverkehr und im Hauptbahnhof Hamburg“ sind nach Informationen des SPD-Unterbezirksvorsitzenden Thomas Grambow täglich allein mehr als 50.000 Pendler in und aus dem Kreis Harburg.

Regionalzüge haben immer das Nachsehen

Wie eng die Situation auf den Strecken nach Bremen sowie nach Süden bis Göttingen ist, schilderte Torsten Frahm, technischer Geschäftsführer der Eisenbahngesellschaft Metronom, vor dem Wirtschaftsausschuss. Sein Fazit: „Wir können nicht pünktlich sein. Unsere Verspätungen gehen zu 80 Prozent auf die fehlende Infrastruktur zurück. Es ist einfach zu voll und bei der Bahn gehen schnelle Züge vor langsamen.“ So haben die Regionalzüge das Nachsehen. Zudem mangele es an Kapazitäten. „Jeden Morgen zwischen sechs und neun Uhr wollen 67.000 Menschen nach Hamburg fahren. Wir können in unseren Zügen aber nur 17.000 mitnehmen.“

Vorschläge in absehbarer Zeit zumindest Abhilfe zu schaffen, gibt es auch beim Metronom. So würde eine bessere Anbindung des dritten Gleises über Weichen bis nach Lüneburg mehr Flexibilität bringen (Abendblatt berichtete). Es ließe sich die Güterumgehungsbahn nach Hamburg in den Nahverkehr einbinden. „Züge könnten am Hauptbahnhof vorbei bis nach Barmbek fahren“, sagt Frahm. Schon heute sitzen teilweise zwei Lokführer in den Wendezügen, um so lange Wege und damit Zeit beim Wechseln der Fahrtrichtung zu sparen. Auch der Waggonpark müsse aufgestockt werden, damit möglichst viele Züge mit sieben Wagen fahren könnten.

Die Nahverkehrsgesellschaft stimmt dem zu. „Wir haben jetzt“, sagt LNVG-Bereichsleiter Fehsenfeld, „zwei Züge nebst Steuerwagen und Lokomotiven neu bestellt.“

Diskussionsrunde

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat Rosengarten will gemeinsam mit Bürgern diskutieren, wie der öffentliche Personennahverkehr in Richtung Hamburg verbessert werden kann. Dazu kommt Bernd Althusmann, der Landtagsabgeordnete für die Gemeinden Seevetal, Rosengarten und Neu Wulmstorf und niedersächsische Wirtschaftsminister am Mittwoch, 12. Februar um 19 Uhr, in Böttcher’s Gasthaus, in Nenndorf.

Neben Althusmann werden an dem Abend auch Susanne Dahm, die Verkehrskoordinatorin des Landkreises Harburg, Karsten Leist, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen und Stefan Kindermann vom Fahrgastbeirat Landkreis Harburg erwartet.

Der Eintritt zu der Diskussionsrunde ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.