Lüneburg. Die Tauben sind bereit. Geduldig kreist ein Schwarm von 200 Vögeln morgens über dem Treidelweg an der Ilmenau. Unten streuen zwei Frauen 16 Kilogramm Weizenkörner auf den Weg. Die Enten in der Ilmenau schnattern hoffnungsvoll. Eine wagt sich aus dem Wasser, wird aber von den Frauen sofort wieder verscheucht. Als kleinen Trost werfen sie wenigstens einige Hände Körner ins Wasser. Der Taubenschwarm hat sich derweil auf einem Hausdach niedergelassen. Irgendwann traut sich die Erste. Dann folgt das große Flattern, und die 200 Tiere stürzen sich auf das Festmahl.

Inge Prestele (61) beobachtet die Szene aus einigen Metern. Seit Mai 2019 füttert sie mit den Ehrenamtlichen des Vereins „Stadttauben Lüneburg“ täglich an drei Stellen die Vögel. Jeden Morgen haben sie zwei Stunden Zeit, um die 1000 Tauben zu versorgen. So ist es mit dem Ordnungsamt abgesprochen. „Wir erreichen alle Tiere in der Innenstadt“, sagt Inge Prestele.

Vor der Johanniskirche warten einige Tauben auf ihr Frühstück.

Foto: Malte Born / HA

Sie starteten die Fütterung an den Orten, wo sich die Tauben üblicherweise tummelten. Nach einer Kennenlernphase führten die Taubenfreunde die Tiere dann mithilfe einer Futterspur aus der Innenstadt. Die Vögel gewöhnten sich schnell an die neuen Orte. Wenn sie über die Ziele der Fütterungsaktion spricht, klingt Inge Prestele wie eine Sozialarbeiterin. „Wir wollen alle Tauben von der Straße holen.“

„Ratten der Lüfte“?Tauben haben Imageproblem

Dieses Ziel unterstützt auch die Stadt. An diesem Morgen ist eine Passantin allerdings gar nicht einverstanden mit der Fütterung. „Und wer macht den Taubendreck hier oben weg?“, ruft sie den Freiwilligen zu. Die hören solche Vorwürfe öfter. Genauso kämen aber auch viele Passanten zu ihnen und erkundigten sich interessiert, sagt Inge Prestele. Und einige bedankten sich sogar für die fast taubenfreie Innenstadt. Dennoch würden viele ihren Einsatz nicht verstehen. „Tauben haben ein Imageproblem“, sagt sie. Die Vögel übertragen Krankheiten, sind dreckig und ihr Kot beschädigt die Gebäude. So lauten gängige Einschätzungen gegenüber Tauben. Viele nennen sie gar „die Ratten der Lüfte“. Dagegen ist nur schwer anzukommen.

Und doch sind die Vorurteile falsch. Auch die Auffassung, die Tiere würden in der Stadt wie im Paradies leben, trifft nicht zu. „Tauben sind Körnerfresser“, sagt Inge Prestele. Bis zu 50 Gramm braucht jeder Vogel pro Tag. So viele alte Brötchen könnten gar nicht in der Innenstadt herumliegen. Deshalb verteilt der Verein etwa 50 Kilogramm Körner pro Tag. „Wir füttern mit Weizenkörnern. Etwas anderes können wir uns nicht leisten“, sagt Prestele über die spendenbasierte Arbeit des Vereins.

50 Kilogramm Weizenkörner verfüttern die Freiwilligen täglich.

Foto: Malte Born / HA

Entzündete Füße sind eine typische Tauben-Krankheit

Schon früher hatte sie auf ihrem Balkon Vögel gefüttert. Irgendwann flatterte dann ein Brief vom Ordnungsamt herein. Fütterungsverbot. Auf ihrem Balkon flatterten dann keine Vögel mehr. Der Anstoß für den Verein kam dann im Winter 2018. Auf dem Weihnachtsmarkt an der Johanniskirche beobachtete Inge Prestele, wie eine schwerkranke Taube bei der Landung auf der Brust landete und reglos liegenblieb. Gemeinsam mit einer fachkundigen Freundin fing sie das Tier ein und brachte es zum Tierarzt. Die Füße des Tieres waren schwer entzündet. Der Tierarzt musste auf der einen Seite den gesamten Fuß amputieren, auf der anderen Seite zwei Zehen.

Entzündete Füße sind eine typische Krankheit bei Stadttauben. Auf der verzweifelten Suche nach Futter müssen sie in den Innenstädten umherlaufen. Dabei verheddern sie sich in Fäden, Schnüren und Haaren, die mit der Zeit immer tiefer ins Fleisch schneiden. Die Ehrenamtlichen versprechen eine dauerhafte und tierfreundliche Lösung für das Taubenproblem. Bei der Stadt haben sie den Bau von fünf Taubenschlägen beantragt. Darin sollen bis zu 1000 Tauben Platz finden. Nachdem man die Tauben von der Straße geholt habe, wolle man sie nun von den Dächern holen, erklärt Inge Prestele.

Das Ordnungsamt hat den Verein bei dem Antrag unterstützt. Sobald die Tiere in ihr neues Zuhause eingezogen seien, könne man auch die Population schonend regulieren. Dafür plant der Verein, die Eier in den Taubennestern durch Attrappen zu ersetzen. Innerhalb von zehn Jahren könne man so die volle Kontrolle über die Lüneburger Tauben gewinnen.

Taubeneltern kümmern sich gleichberechtigt um Küken

„Wir können dann entscheiden: Wie viele Tauben wollen wir in Lüneburg?“ Angst, dass die Tiere sich künftig in ihren Schlägen langweilen, hat Inge Prestele nicht. „Die flirten den ganzen Tag“, sagt sie lachend. Auch der Nestbau nehme viel Zeit in Anspruch. Und wenn in den Taubenschlägen künftig doch einige Taubenküken schlüpfen sollten, kümmern sich die Eltern gleichberechtigt um den Nachwuchs. „Täuberiche sind sehr emanzipierte Männer“, sagt Prestele. Sogar die Produktion der Babynahrung, Kropfmilch, geschieht gleichberechtigt.

Geht es nach Inge Prestele, kümmert sich bald eine festangestellte Tierpflegekraft um die 1000 Vögel in den Taubenschlägen. Ihr Werk wäre dann getan. Bis dahin werden die Freiwilligen weiter jeden Morgen Körner verteilen.

Die Tauben

Tauben in den Innenstädten sind Nachkommen entflohener Haustauben. Lange wurden die Tiere wegen ihres hervorragenden Orientierungssinns als Brieftauben verwendet. Zudem züchteten viele Menschen die Tiere wegen ihres Fleisches und ihrer Eier. Deshalb brüten Stadttauben pro Jahr bis zu sieben Mal jeweils zwei Eier aus. Laut dem Schweizer Biologen Daniel Haag haben Stadttauben eine Lebenserwartung von zwei bis drei Jahren.



Ihre wilden Verwandten leben dagegen bis zu 15 Jahre. Stadttauben sind primär Körner- und Samenfresser. In der Stadt ernähren sie sich aber auch von Essensresten und Abfällen. Als Nachfahren der Felstauben benötigen sie kleine Flächen zum Bau ihrer Nester. Diese finden sie beispielsweise unter Brücken oder in Häuserfassaden.





Stadttauben leben meist monogam und bleiben ihrem Partner ein Leben lang treu. In der urbanen Umgebung sind die Tiere vielen Verletzungsgefahren ausgesetzt. . Laut dem Naturschutzbund Deutschland schadet eine hohe Taubenpopulation nicht zuletzt den Tieren selbst. Sie leiden unter erhöhtem Stress und die Jungensterblichkeit kann bei bis zu 90 Prozent liegen.