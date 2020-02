Wilhelmsburg. Im hohen Bogen schwirrt der Magnet durch die Luft. Das Metall klatscht auf die Oberfläche, versinkt blitzschnell im trüben Nass. Auf einem Holzsteg steht Christian K. (53, Name geändert). Er ist Magnetangler. Und sucht hinter dem Kulturzentrum Honigfabrik in Wilhelmsburg nach verborgenen Gegenständen. „Es ist der Reiz, auf unbekannte Dinge zu stoßen“, verrät der Mann in der Regenkleidung. Regelmäßig zieht der Hamburger Einkaufswagen, Fahrräder und Metallschrott aus dem Schlick – und bannt auf diese Weise so manche versteckte Gefahrenquelle unter Wasser. „Es ist auch Gewässerpflege“, sagt der Angler.

Christian K. kennt das Gewässer hinter der Honigfabrik sehr gut. Er weiß, dass es sich lohnt, immer mal wieder am Veringkanal vorbeizuschauen. Es ist gar nicht so lange her, da hat er hier vom Holzsteg aus seinen „Fang des Jahres“ gemacht, wie er es nennt.

Im Tresor befanden sich auch zwei Scheckkarten.

Foto: Privat

Rückblende: Es ist der 25 August 2019, 15 Uhr. Ein Hochsommertag. „Ich stand hier auf dem Steg und zog an der Schnur, da spürte ich einen heftigen Widerstand“, berichtet Christian K. Der Magnet hatte sich drei, vier Meter vom Ufer entfernt mit einem Metallteil verbunden – soweit erstmal nichts Besonderes. Kleine Blasen steigen auf. Ein Hinweis, dass sich der Gegenstand unter Wasser bewegt. Die Blasen stammen von Faulgasen.

Beim ersten Versuch rutscht der Magnet noch ab

An der Oberfläche bilden sie die Konturen eines Quadrats. Christian K. zieht Meter um Meter fester an der Schnur. Sekunden später schimmert ein Metallkasten verschwommen unter der Wasseroberfläche – ist es ein Tresor? Christian K. legt sich voll ins Zeug: Es gelingt ihm, den Kasten mit aller Kraft ein Stück weit aus dem Wasser zu hieven. Doch der Magnet rutscht ab – der Stahlschrank rauscht zurück in die Tiefe. Ein zweiter Versuch schlägt fehl. Erst mit einem größeren Magneten mit bis zu 200 Kilo Haftkraft gelingt es dem kräftigen Mann schließlich, den 60 Kilo schweren Tresor auf die Brüstung zu wuchten.

„Es war an dem Tag brüllend heiß, das war Schwerstarbeit“, erinnert sich Christian K. Die Tür des Tresors ist zugeklebt. Dem Angler gelingt es, sie vorsichtig zu öffnen. Er kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur. Ein Portemonnaie kommt zum Vorschein – zwei Scheckkarten blitzen hervor. Sie werden im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen.

Uhren und Schmuck lagen neun Jahre lang unter Wasser. Es ist nur ein Teil der Beute, den die Einbrecher zurückgelassen haben.

Foto: Privat

Schicht für Schicht trägt Christian K. den Inhalt des Tresors ab. Silberkelche kommen zum Vorschein, Schweizer Franken und dänische Kronen purzeln aus einem Portemonnaie. „Vermutlich Urlaubsgeld“, sagt Christian K. Hinter leeren Schmuckschatullen verbergen sich lose Perlen, Schmuck und einige hochwertige Markenuhren. Ein Opalkettchen, ein Perlenarmband, eine Brosche, ein Bernstein-Amulett. Eine goldene Taschenuhr, Manschettenknöpfe mit dem Kreuzfahrtschiff „Sea Cloud“, ein silberner Armreif. Der Angler sortiert die schlicküberzogenen Stücke auf dem Steg. Und fotografiert sie.

Die Dokumentation des Fangs dauerte Stunden

„Es hat Stunden gedauert, bis ich alles dokumentiert hatte“, erzählt der Magnetfischer. Dann macht er eine Verschnaufpause, setzt sich auf eine Parkbank, um seinen Kreislauf zu stabilisieren. Er verständigt die Polizei und übergibt ihr den Tresor samt Inhalt.

Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf. Woher stammt der Tresor? Wer hat ihn in den Kanal geworfen? Wem gehört der Schmuck? Anhand der Scheckkarten finden Beamte die Eigentümer des Tresors – und kommen zu einem überraschenden Ergebnis: Der Tresor stammt aus einem Einbruch in das Haus eines Ehepaars in Schleswig-Holstein. Die Tat liegt schon neun Jahre zurück. Reisende Täter hätten den Tresor nach ihrem Beutezug im Norden auf dem Weg in Richtung Süden in Wilhelmsburg versenkt, heißt es.

Die Tat liegt schon neun Jahre zurück

Dort lag der Tresor bis zu jenem heißen Hochsommertag, als Christian K. den Magneten hinter der Honigfabrik ins Wasser warf. „Das Ehepaar hatte überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass der Tresor jemals wieder auftaucht“, sagt Christian K. Doch statt Freude über den ungewöhnlichen Fund im Veringkanal überwog der Schmerz. Der Anblick der Fundstücke rief bei den älteren Herrschaften Erinnerungen wach – an den schwarzen Tag, als Einbrecher ihr Haus durchwühlten.

Das, was sich noch im Tresor befand, war nur der Rest, den die Einbrecher zurückgelassen hatten, ein Bruchteil dessen, was vor neun Jahren im Tresor gelegen hatte. Vom gesamten Schmuck, unter anderem vererbter Goldschmuck, waren nur noch einzelne Perlen übrig. Der größte Teil der Beute bleibt wohl für immer verschwunden. Dem ehrlichen Finder ist das Ehepaar dennoch dankbar: Als Anerkennung spendierten die Eheleute ihm einen Gutschein für zwei Personen für einen Hotelaufenthalt in Stralsund.

Magnetangler

Mit einem Magneten fischen Hobbyangler Schrott wie Einkaufswagen, Kronkorken, Stangen, Fahrräder, Elektro-Scooter und Zäune aus Hamburgs Gewässern.

Weil Magnetangler aber auch auf Granaten stoßen können, warnt die Umweltbehörde vor dem „gefährlichen Hobby“. Die Wasserbehörde stuft Magnetangeln als „genehmigungspflichtige Sondernutzung“ eines Gewässers ein.

Das Bergen von Schrott diene dem Umwelt- und Gewässerschutz, entgegnen die Angler. Es sei eine Unterhaltungsmaßnahme – und demzufolge erlaubnisfrei.